七股鹽山遊樂區過審 砸4.7億變身

台南沿海著名景點七股鹽場的擴大開發案「七股鹽山遊樂區」本月經台南市都發局審議通過，台鹽公司預計8至10年投入4億7000萬元，讓園區面積擴大5倍，新增餐飲服務、遊樂設施、住宿客房等。市府建議，開發時間應縮更短避免失去商機，地方也盼員工優先錄用在地人；台鹽公司表示，會尊重地方輿情及兼顧股東權益前提下審慎評估。

都發局長徐中強說，台鹽公司提出七股鹽山遊樂區開發計畫案，本月經審議小組第33次會議中通過，遊樂區構想開發與保育並重，同時結合鄰近台江國家公園等， 帶動沿海地區觀光發展。

據指出，台鹽公司將園區從4.18公頃面積擴大到20.6公頃，並新增住宿餐飲、遊樂、環境教育等設施，例如品牌故事館、鹽倉展示館、室內遊樂場、水岸主題餐廳、露營區，此外規畫45間客房及15棟水岸VILLA等，預料提供120個就業機會。

都發局表示，七股鹽山遊樂區規畫重點包括園區周圍畫設至少10公尺隔離綠帶，並選擇耐鹽、抗風且景觀優美植栽種類，盡可能保留現有1萬3000多棵樹木；基地內規畫3處滯洪池利用地，除作為平日儲水、降雨滯洪，並採生態工法，兼具生物棲息與環境景觀功能；園區採低密度開發，並配合周遭地景營造特色風貌。

市府認為，開發若10年以上過久，容易喪失商機，會持續跟台鹽溝通，也可採BOT加快開發期程；市議員方一峰說，樂見對當地投資，希望未來人力需求，能優先以在地鄉親為主。

外界有人擔心衝擊黑面琵鷺生態，都發局指出，全案經專家學者環評過關，黑琵生物鏈不受影響；南市生態保育學會認為，當地非黑琵主要覓食區，影響不大。

台鹽七股鹽場創立於1938年，2003年5月停止曬鹽，利用廢曬後相關設施轉型觀光，2011年完成第1期4.18公頃開發。