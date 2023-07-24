台南多區停電！超高壓變電所開關故障導致 台電：緊急搶修中

台南傍晚17點28分突然傳出跳電，包括仁德、歸仁、東、南區等多區皆有民眾反映跳電。台電嘉南供電區營運處表示，因龍崎超高壓變電所開關設備故障造造成161kV線路及龍崎161kV#1BUS匯流排降壓導致壓降。目前系統供電正常，正隔離故障設備搶修中。

此次跳電事發時間在傍晚17點28分，有民眾表示「看到燈閃了一下，嚇了一跳」，還有人表示他在仁德區，突然燈暗了，短暫停電了一分鐘後才恢復供電。

而跳電範圍並非單一區域，有網友於PTT台南版發文跳電消息，隨後引來台南在地網友的熱烈回響，「東區也有跳電」「我在安南區，只跳了一瞬間就恢復供電」「善化有」多區民眾都反映。更有在八卦版發文，永康工業區出現跳電狀況，導致機台20台停擺，讓他無法完成交接晚班的作業。