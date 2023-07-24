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「大悲觀音拿鐵」西螺福興宮觀音亭新裝亮相網讚新商品

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮觀音亭歷經3年重修整建完工，觀音佛祖今天入火安座。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮觀音亭歷經3年重修整建完工，觀音佛祖今天入火安座。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺福興宮觀音亭近60年未完善整修，廟方斥資5000萬元重修，歷經3年日前完工，今天舉行入火安座大典，地方政要雲集見證歷史性一刻；廟方還以觀音佛祖像左手手持的《妙法蓮華經普門品》推出限定保溫瓶，網友稱像「大悲觀音拿鐵！」大讚帶去買飲品「有裝有保庇」。

西螺福興宮有300多年歷史，前殿敬祀太平媽祖，後殿供奉觀音佛祖，廟方回溯起源，1861年，螺陽地區歷經震災、民變動盪，後將傾頹的觀音亭諸神佛遷入福興宮後殿，形成「兩廟合一」的獨特信仰型態，不過距離最近一次整修觀音亭已有一甲子之久，廟方決議重修，歷經3年整建終於完工。

西螺福興宮董事長楊文鐘說，此次囊括人間國寶洪平順及李秉圭，木雕鑿花技術保存者張旭輝、細木作工藝師陳俊龍、傳統工藝交趾陶類保存者謝東哲、剪黏工藝師黃金生、粧佛工藝師楊紹鑫，與書法名家陳岳山、吳肇勳，前國史館台灣文獻館研究員林文龍等藝師參與修築，保留傳統工藝美感與深厚文化氣息。

令人驚喜的是，不僅觀音亭改頭換面，廟方的創意也無極限，首度以觀音佛祖像左手手持《妙法蓮華經普門品》為發想，產製「普門品紀念保溫瓶」，藍瓶身復刻經典圖樣，一曝光隨受廣大網友注目，廟方電話一度被佔線打爆。

廟方隨即舉辦抽獎活動回饋大家支持，吸引2000多名網友留言，還有人逗趣的說，拿這杯買手搖飲直接「升級」大悲觀音拿鐵，不但環保，還有觀音佛祖的加持護祐，妙語雙關引來網友狂讚。

許多香客也會到廟裡向太平媽求敬茶，或誦《大悲咒》加持大悲水帶回讓家人「喝平安」，這次限定版的保溫瓶即可用來承裝，數量有限，贈送對象以捐獻修護及基金的信眾，歡迎大家踴躍募捐。

雲林縣西螺福興宮觀音亭整修完工今重啟，廟方還以觀音佛祖像左手手持的《妙法蓮華經普門品》推出限定版保溫瓶。圖／讀者提供
雲林縣西螺福興宮觀音亭整修完工今重啟，廟方還以觀音佛祖像左手手持的《妙法蓮華經普門品》推出限定版保溫瓶。圖／讀者提供
雲林縣西螺福興宮觀音亭近60年未完善整修，廟方斥資5000萬元重修，歷經3年日前完工，內部富麗莊嚴。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮觀音亭近60年未完善整修，廟方斥資5000萬元重修，歷經3年日前完工，內部富麗莊嚴。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮觀音亭整修完工今重啟，廟方還以觀音佛祖像左手手持的《妙法蓮華經普門品》推出限定版保溫瓶。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮觀音亭整修完工今重啟，廟方還以觀音佛祖像左手手持的《妙法蓮華經普門品》推出限定版保溫瓶。圖／西螺福興宮提供
雲林縣西螺福興宮觀音亭整修完工，今天舉行入火安座大典，儀式隆重，地方政要雲集，見證歷史性的一刻。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮觀音亭整修完工，今天舉行入火安座大典，儀式隆重，地方政要雲集，見證歷史性的一刻。記者陳苡葳／攝影

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