黃偉哲任一日店長曝南市借書不還逾2萬本 最久達31年

鼓勵鄉親多光顧實體書店推廣書香，台南市長黃偉哲今天前往新營曬書店宣傳文化部「文化幣」活動，黃表示，台南市立圖書館有2萬多本的書逾期未還，最久達31年，市圖說，將修正借閱辦法遏止。

文化部發放成年禮金1200點文化幣給18至21歲青年，黃偉哲推廣民眾到書局使用文化幣，今天前往新營中山路「曬書店」擔任「一日店長」，還自掏腰包買了一本「台南甜不甜」，更號召鄉親們力挺獨立書店。

黃偉哲說，日前政大書城傳出停業，鄉親們主動發起搶救，其實在新營也有獨立書店值得大眾關心，他來曬書店擔任一日店長協助行銷，也希望推廣文化幣買書加碼送活動。

黃偉哲受訪時說，經查，台南市立圖書館有2萬多本的書逾期未還，最久長達31年，借書10年不還最多卻只罰60元，希望議員能提案訂定有感罰則，保障讀者權益。