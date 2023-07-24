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黃偉哲任一日店長曝南市借書不還逾2萬本 最久達31年

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市長黃偉哲（中）今前往新營曬書店宣傳文化部「文化幣」活動，還自掏腰包買了一本「台南甜不甜」，號召鄉親們力挺獨立書店。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）今前往新營曬書店宣傳文化部「文化幣」活動，還自掏腰包買了一本「台南甜不甜」，號召鄉親們力挺獨立書店。記者謝進盛／攝影

鼓勵鄉親多光顧實體書店推廣書香，台南市長黃偉哲今天前往新營曬書店宣傳文化部「文化幣」活動，黃表示，台南市立圖書館有2萬多本的書逾期未還，最久達31年，市圖說，將修正借閱辦法遏止。

文化部發放成年禮金1200點文化幣給18至21歲青年，黃偉哲推廣民眾到書局使用文化幣，今天前往新營中山路「曬書店」擔任「一日店長」，還自掏腰包買了一本「台南甜不甜」，更號召鄉親們力挺獨立書店。

黃偉哲說，日前政大書城傳出停業，鄉親們主動發起搶救，其實在新營也有獨立書店值得大眾關心，他來曬書店擔任一日店長協助行銷，也希望推廣文化幣買書加碼送活動。

黃偉哲受訪時說，經查，台南市立圖書館有2萬多本的書逾期未還，最久長達31年，借書10年不還最多卻只罰60元，希望議員能提案訂定有感罰則，保障讀者權益。

台南市立圖書館則說明，根據南市公共圖書館使用及管理辦法第12條規定，逾期歸還圖書資料者，依每筆圖書資料逾期天數累計停止借閱天數。每筆圖書資料每逾期1天計1點，累計至60點時停止借閱、預約及通閱權利，並自歸還逾期圖書資料次日起停止借閱60天。借閱人得依累計逾期天數折算逾期處理費，逾期1天折算1元，並於繳納後借閱圖書資料。後續將修正借閱辦法遏止。

台南市長黃偉哲（中）今前往新營曬書店宣傳文化部「文化幣」活動，號召鄉親們力挺獨立書店。記者謝進盛／攝影
台南市長黃偉哲（中）今前往新營曬書店宣傳文化部「文化幣」活動，號召鄉親們力挺獨立書店。記者謝進盛／攝影

圖書館 黃偉哲

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