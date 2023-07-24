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員警偵破永康殺人丟包案 台南治安會報表揚有功人員

聯合報／ 記者黃宣翰／即時報導
台南市永康警分局偵破奇美醫院丟包殺人案，市長黃偉哲（左2）頒獎表揚分局長甘炎民等有功人員。記者黃宣翰／翻攝
台南市永康警分局偵破奇美醫院丟包殺人案，市長黃偉哲（左2）頒獎表揚分局長甘炎民等有功人員。記者黃宣翰／翻攝

台南市今天下午4點舉行7月治安會報，市長黃偉哲頒獎嘉勉警方偵破重大矚目案件，包含永康分局偵破奇美醫院丟包殺人案、麻豆分局偵破槍擊毀損案，慰勉警察對治安的付出與辛勞，並致贈大台南警友會理事長林玉柱榮退紀念品。

市警察局執行「打擊詐欺、掃黑制暴」工作，統計今年上半年執行治平專案25件162人；查緝詐欺集團案50件537；成功攔阻詐騙案件1319件、攔阻金額共計4億9294萬餘元。

市長黃偉哲在會中頒發大台南警察之友會理事長林玉柱榮退紀念品，感謝林玉柱長期對警察局的支持與付出，帶領警察之友會團隊，做警察最強而有力的後盾。

台南市6月份警民合作成功阻詐共計154件，攔阻詐騙款項逾7175萬元，阻詐有功人員共計232人，黃市長也利用治安會報表揚。

台南市警察局局長廖宗山表示，對於任何意圖危害社會治安犯罪，警方將全力追查偵辦到底，絕不寬貸，也不允許不法行為挑戰公權力，秉持斬草除根的決心，誓言將不法分子繩之以法。另籲請市民如發現任何不法，應勇於向警察局檢舉，協助警方打擊犯罪，警民一心，共同維護和諧、安全的生活環境。

大台南警友會理事長林玉柱（右）榮退，市長黃偉哲頒紀念品表揚。記者黃宣翰／翻攝
大台南警友會理事長林玉柱（右）榮退，市長黃偉哲頒紀念品表揚。記者黃宣翰／翻攝

警察 台南 詐騙

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