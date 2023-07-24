台南本土登革熱524例！市府嚴格取締陽性孳生源 開出657張罰單

台南市今天再新增登革熱確診病例25例，累積本土病例524例，今日25例中永康及東區各9例，仁德2例，北區、安南、善化、新化及歸仁各1例，衛生局強調執法不打折，和環保局已開出657張罰單。

衛生局表示，市府跨局處持續貫徹公權力，近期針對空屋、空地、建築工地、公園、市場、學校等高風險場所加強執法，嚴格取締陽性孳生源，截至6月底，環保局已開立577件裁處書，包含孳生病媒蚊45件、環境髒亂377件、空地雜亂89件、資收物違規堆置66件，其中環保局於6月13日至7月19日針對建築工地加強稽查，共查獲32處工地建案有陽性孳生源，告發105件；衛生局也依據傳染病防治法第25條開立343件舉發單，目前累計開出80件裁處書，加上環保局的裁處書，南市府共開出657張罰單。

市長黃偉哲表示，登革熱防疫刻不容緩，一經查獲陽性孳生源將依傳染病防治法第25條逕行舉發，並將依同法第70條處3000以上1萬5000以下罰鍰，無勸導改善期，如工地建案查獲陽性孳生源，除開罰外，將移送工務局執行停工1周處分。

台南市登革熱防治中心主任蘇世斌表示，衛生局持續落實社區孳清，昨日於東區及仁德區共調查582戶、其中陽性6戶，查獲106個積水容器、11個陽性容器，衛教486人次，開立2張舉發單。為積極找出潛在病例，持續設置擴大採檢站，即時為市民提供便捷的採檢服務。另37區衛生所及全市近400家登革熱NS1快篩合約院所皆有提供採檢服務，請有疑似登革熱症狀且有上述登革熱流行區域活動史的市民應儘速主動前往接受篩檢。