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嘉義東石海之夏8月登場 漁人碼頭變孩子戲水天堂

中央社／ 嘉義縣24日電

嘉義東石海之夏活動8月將在東石漁人碼頭登場，縣府文化觀光局今天請來東森YOYO家族帶動唱宣傳「來嘉童樂Trip」等活動主題，預告漁人碼頭將成為孩子們戲水天堂。

2023東石海之夏8月5、6日及12、13日連2周末下午在漁人碼頭展開，嘉義縣政府文觀局今天舉行宣傳記者會，東森YOYO家族草莓姐姐現身帶動唱，宣傳「來嘉童樂Trip」等5大活動主題。

文觀局長徐佩鈴告訴中央社記者，4天的活動YOYO哥哥姐姐都到場與小朋友同歡，還有6米高「企鵝家族」Pingu及5隻超萌小企鵝陪大家拍照打卡，更有超長70米沁涼滑水道和大型海洋跳跳床，漁人碼頭將成為戲水天堂，讓小朋友樂翻天。

徐佩鈴表示，另外「來嘉Sun勢吧」主題活動將在8月5、6日登場，不斷電Live音樂駐唱，搭配10家精選餐車，讓人放鬆享受東石之夜；12日「來嘉Chill海嗨」活動將邀請著名歌手丁噹及翁立友演出，13日由創作才女魏嘉瑩和全方位歌手鼓鼓呂思緯擔當壓軸。

徐佩鈴說，最受矚目的「來嘉Fun煙火」將於13日晚間9時施放，比照國慶焰火規格的海上高空煙火長達360秒，將施放1.2萬發最華麗視覺饗宴。

另外，「來嘉好好Buy」則由東石商圈觀光發展協會、布袋街區觀光發展協會、特色產業聯盟協會及嚴選伴手禮協會在活動期間聯合展售特色海鮮料理，現場購買享多重優惠。

縣長翁章梁在今天記者會上化身「五星級主廚」，逐一推薦包括巨無霸海鮮肉圓、花枝丸、痛風餐盒、海味甜點及蚵蛋燒等在地好味道，希望海之夏活動能帶來大量商機。

文觀局表示，為服務外地遊客，縣府在嘉義高鐵站新增接駁點，遊客搭高鐵到嘉義就可免費轉乘接駁車到會場；東石及布袋商家也推出各項商品優惠，活動到8月底止，相關訊息請參閱「東石海之夏」臉書（Facebook）粉絲專頁。

漁人碼頭 東石 嘉義

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