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台南城市外交 日本弘前市小一學童開心吃芒果

中央社／ 台南24日電

台南芒果正值產季，台南市長黃偉哲四處行銷不忘城市外交，除致贈芒果給日本前橋市高中生，台南友誼市青森縣弘前市小一學童也在營養午餐吃到台南芒果。

台南市政府今天新聞稿指出，弘前市把台南贈送芒果分送到32所小學一年級學生營養午餐，還登上日本媒體報導，小朋友們用筷子吃著芒果，還表示「很好吃」、「甜甜的」、「還想再吃」，也有學童說，「想跟爸媽說台南芒果好好吃」。

黃偉哲對此表示，弘前市盛產蘋果，與台南市長年進行蘋果與芒果交流，這次贈予弘前市芒果，除了表達兩市友好，同時也希望讓友誼市學童更了解台南，並將台南芒果美味深植大家心中。

台南市政府提供資料指出，弘前市為日本最大蘋果產地，每年11月到台南辦理物產行銷，台南也已連續11年在芒果產季前往當地百貨公司辦理芒果特賣會。

芒果 日本

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