台南登革熱疫情延燒 熱區永康大市場下午全面噴藥消毒

台南本土登革熱疫情持續升溫，因為永康確診人數增加而突破500例大關；確診人數占全市一半的熱區永康區，主要傳播區崑山市場、兵仔市場雖然疫情已逐漸消退，下午仍全面噴藥要消除病媒蚊。

兵仔市場所在勝利里長楊遠波表示，市場冷凍庫、側溝還有周遭空地最容易隱藏病媒蚊，都是加強清理消毒的地方。今天新增案例多是一般的上班族，上下班外很少外出，威脅性不大，唯一在市場出入的個案住處周遭也都全面防堵，不讓病媒蚊散播。

楊遠波指出，市場攤販還有臨時攤販眾多，當然有極少數不願意配合，都已明白告知，不配合防疫將加強稽查，還有攤商相關設施有任何違規的地方，都會加強取締，相信業者都會明白事情的嚴重性全力配合。