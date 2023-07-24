快訊

祥豐營區疑120迫砲爆炸9人送醫 軍方揭傷者身分：上士、中士重傷

今晚8點半發布海警！杜蘇芮強度增加 連3天大豪雨狂炸

基隆祥豐營區迫擊砲爆炸現場畫面曝 兩士兵手炸斷血肉模糊

雲林口湖「牽水狀」盛大登場 海船放水燈、千人塚點燈十分壯觀

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉牽水狀系列活動登場，牽水狀場內擺滿上千個祭祀先人的水狀，十分壯觀。記者蔡維斌／攝影
口湖鄉牽水狀系列活動登場，牽水狀場內擺滿上千個祭祀先人的水狀，十分壯觀。記者蔡維斌／攝影

雲林縣口湖鄉國家重要民俗「牽水狀」因疫情停辦兩年，今天復辦盛大登場，下午在一連串的祭祀先人法會後，展開放水燈、挑飯擔等古俗祭儀，縣長張麗善受邀參加祈福儀式，連續兩天的牽水狀系列活動，將在口湖和四湖的萬善爺廟同步展開，歡迎前往參觀祭拜。

「口湖牽水狀」今天分別於四湖鄉下寮仔萬善爺廟、口湖鄉金湖萬善爺廟及蚶仔寮萬善祠同步展開，這是國內規模最大的水難祭儀，源於178年前口湖、四湖鄉一場狂風暴雨奪走數千人性命，後人每年農曆6月7、8日舉行兩天盛大祭典，緬懷罹難先民，全程均以道教科儀拔度亡靈。

縣長張麗善今天下午應邀參加祭儀法會，她說，口湖牽水狀是雲林第一個列屬國家指定的重要民俗，也是亞洲唯一一個以天災水難慎終追遠的的最大民俗活動，呈現敬畏天地的信仰，也賦有水環境教育意涵，今年邁入第178年，系列活動將於今明兩天盛大展開，各種獨特的祭儀，每年都吸引不少民眾來觀摩參拜。

文觀處長陳璧君表示，牽水狀系列活動包括口湖、四湖兩鄉14個聚落村民挑飯擔祭品，徒步走到廟前集體祭拜祖靈，展現慎終追遠的人文意涵；口湖下寮「萬善同歸塚」是埋葬先民的墳區，傍晚點燈儀式追思先人，以及金湖萬善廟放水燈儀式，邀引水難孤魂接受超度，都成為在地共同歷史記憶。

今天下寮仔萬善爺廟挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈率先登場，接著由多艘漁船搭載法師及參加祭儀的民眾，一起在近海放水燈，十分壯觀，透過宗教科儀，傳遞緬懷情思，明天壓軸的重頭戲牽水狀，從排狀、倒狀到燒狀祭儀，莊嚴盛大，張麗善歡迎大家到雲林體驗不同的民俗風情並瀏覽沿海風光。

雲林縣長張麗善（右二）應邀參加挑飯擔，依古俗挑著飯菜到廟祭拜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右二）應邀參加挑飯擔，依古俗挑著飯菜到廟祭拜。記者蔡維斌／攝影
口湖下寮「萬善同歸塚」是埋葬先民的墳區，每年傍晚點燈儀式追思先人，場面感人。記者蔡維斌／翻攝
口湖下寮「萬善同歸塚」是埋葬先民的墳區，每年傍晚點燈儀式追思先人，場面感人。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善（左四）應邀參加口湖牽水狀，先舉行科儀團拜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（左四）應邀參加口湖牽水狀，先舉行科儀團拜。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右二）應邀參加海船放水燈，並在法師帶領下，主持水燈祭拜儀式。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善（右二）應邀參加海船放水燈，並在法師帶領下，主持水燈祭拜儀式。記者蔡維斌／攝影
漁船出海放燈，祈求平安。記者蔡維斌／翻攝
漁船出海放燈，祈求平安。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 張麗善 放水燈

延伸閱讀

錯把登革熱當感冒...雲林17診所開快篩診 有症狀不要等

陽光行動／財劃法卡關20年 張麗善批：無論誰執政都想獨攬大權

張榮味、顏清標難得同台被問「有聊選舉？」 2人妙回

團結才能勝選 張麗善籲侯友宜整合：多拜訪、多傾聽

相關新聞

雲林口湖「牽水狀」盛大登場 海船放水燈、千人塚點燈十分壯觀

雲林縣口湖鄉國家重要民俗「牽水狀」因疫情停辦兩年，今天復辦盛大登場，下午在一連串的祭祀先人法會後，展開放水燈、挑飯擔等古...

防範未然！中颱杜蘇芮逼近 台南仁德公所調度近萬沙包備戰

中颱「杜蘇芮」步步進逼，預估都會帶來豐沛雨量，而三爺溪貫穿的台南市仁德區，因爲地勢低窪，為台南市容易淹水地區。防範於未然...

錯把登革熱當感冒...雲林17診所開快篩診 有症狀不要等

雲林縣本土登革熱確診病例目前累計78例，其中69例都在古坑鄉，已成熱區，醫界動員古坑及斗六共17家基層診所加入NS1快篩...

以沃爾巴氏菌對抗登革熱 黃偉哲建議推算大流行年實施

台南登革熱病例持續增加，今天已破500例，隨著氣候暖化，也加劇病媒蚊肆虐，世衛組織也提出警告。明天疾管署將召開專家會議，...

七股鹽山遊樂區擴大開發案通過 面積增5倍8至10年完成

台南七股鹽山遊樂區擴大開發案經台南市都發局本月審議通過，未來預計8至10年投入4億7000萬元，面積將擴大約5倍，擴大至...

影／安平跨港大橋廉政平台啟動 檢長：有檢舉就查辦到底

台南市安平漁港跨港大橋新建工程已6次流標，目前正第7次招標，市府今天先提早成立廉政平台，希望完成招標後，導入廉能治理，協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦