雲林口湖「牽水狀」盛大登場 海船放水燈、千人塚點燈十分壯觀
雲林縣口湖鄉國家重要民俗「牽水狀」因疫情停辦兩年，今天復辦盛大登場，下午在一連串的祭祀先人法會後，展開放水燈、挑飯擔等古俗祭儀，縣長張麗善受邀參加祈福儀式，連續兩天的牽水狀系列活動，將在口湖和四湖的萬善爺廟同步展開，歡迎前往參觀祭拜。
「口湖牽水狀」今天分別於四湖鄉下寮仔萬善爺廟、口湖鄉金湖萬善爺廟及蚶仔寮萬善祠同步展開，這是國內規模最大的水難祭儀，源於178年前口湖、四湖鄉一場狂風暴雨奪走數千人性命，後人每年農曆6月7、8日舉行兩天盛大祭典，緬懷罹難先民，全程均以道教科儀拔度亡靈。
縣長張麗善今天下午應邀參加祭儀法會，她說，口湖牽水狀是雲林第一個列屬國家指定的重要民俗，也是亞洲唯一一個以天災水難慎終追遠的的最大民俗活動，呈現敬畏天地的信仰，也賦有水環境教育意涵，今年邁入第178年，系列活動將於今明兩天盛大展開，各種獨特的祭儀，每年都吸引不少民眾來觀摩參拜。
文觀處長陳璧君表示，牽水狀系列活動包括口湖、四湖兩鄉14個聚落村民挑飯擔祭品，徒步走到廟前集體祭拜祖靈，展現慎終追遠的人文意涵；口湖下寮「萬善同歸塚」是埋葬先民的墳區，傍晚點燈儀式追思先人，以及金湖萬善廟放水燈儀式，邀引水難孤魂接受超度，都成為在地共同歷史記憶。
今天下寮仔萬善爺廟挑飯擔祭祖靈、萬人塚點燈率先登場，接著由多艘漁船搭載法師及參加祭儀的民眾，一起在近海放水燈，十分壯觀，透過宗教科儀，傳遞緬懷情思，明天壓軸的重頭戲牽水狀，從排狀、倒狀到燒狀祭儀，莊嚴盛大，張麗善歡迎大家到雲林體驗不同的民俗風情並瀏覽沿海風光。
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