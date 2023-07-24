防範未然！中颱杜蘇芮逼近 台南仁德公所調度近萬沙包備戰

中颱「杜蘇芮」步步進逼，預估都會帶來豐沛雨量，而三爺溪貫穿的台南市仁德區，因爲地勢低窪，為台南市容易淹水地區。防範於未然，區公所調度近萬個沙包，協助居民防災。今天已有廠商前往領取。

區長黃素美表示，颱風逼近，氣象專家預測會帶來豐沛的雨量。由於仁德區為三爺溪橫貫的流域，加上地勢較低窪，容易淹水。目前公所全力整備，調度公所庫存近萬個沙包，供仁德區民眾免費領取，目前已經有許多居民到公所領取。由於轄區內二行里離公所較遠，已將部分沙包先移至當地，協助防颱。

仁德區公所管轄的土庫、保安及正義3個抽水站。區公所表示，非汛期時，每月都會進行機組。汛期時，兩禮拜測試一次。而今天也測試運作皆正常。