中颱杜蘇芮進逼 南市府指引農漁業防颱作業有別

中度颱風「杜蘇芮」進逼，台南市政府農業局今天下午呼籲農漁民加強相關防颱作業，農業局提醒，農漁業防颱準備輕重緩急有別，盼望落實將災害降到最低。

農業局表示，正值酪梨及龍眼產季，文旦則為果實發育期，各種作物及水產、畜產防災應變措施略有不同，提供下列防範措施供農友參考：

一、農作（果樹）方面：台南愛文芒果已收成9成以上，部分已屆採收期品種，建議可盡速採收。另早生種酪梨目前已屆採收期者，必要時應速採收，未成熟品種請勿貿然採收販售。

龍眼在颱風來臨前可提早採收，可製成龍眼乾銷售，若尚未成熟無法採收者，可加強果實固定或採套袋或套舒果網；而文旦等正值果實發育期者，應加強果園排水及植株、枝幹架設支柱等措施，以防止落果或枝條斷裂現象。酪梨忌積水，應先疏通排水溝渠確保排水順暢。另台南蔬菜種植面積不多且多為設施生產，影響較小。

二、養殖漁業方面：南市漁業養殖虱目魚、台灣鯛、文蛤、白蝦、石斑及牡蠣等，目前皆為養殖階段。因魚塭養殖多位於地勢低窪地區，易因大雨造成災損。因地勢關係，建議農漁民注意事項如下：

1.鞏固岸壁、必要時塭堤加設防護網。2.疏通排水設施、巡視水閘門正常啟用。3.檢修備用發電機及抽水機正常運作並添足用油。4.留意降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化之因應措施。

三、畜牧方面：南市畜禽養殖多以室內飼養，應加強建物設施固定、電路安全及水路等暢通無虞，提醒業者注意事項如下：

1.清理畜牧場周圍排水溝渠，避免排水孔道阻塞造成積水淹水。另相關電路避免受潮及短路造成危險。2.檢視畜禽舍週邊帆布應完整牢固，以免遭強風吹襲破壞，並檢查飼料貯存處及飼料桶蓋妥防雨帆布，須壓牢固定。3.放養畜禽應移至室內空間，避免造成損失及降低後續疫病風險。