台南森山市集商標爭議 活動暫停市府擬興訟

台南市著名活動「森山市集」承辦廠商老台南文創公司申請註冊「森山市集」商標權引發爭議，台南市政府將向法院提出訴訟，今年活動暫停辦理，待爭議結束後再研議是否復辦。

已舉辦過4次的森山市集為台南市政府觀光旅遊局委外「南美館2館創意集客活動」，在台南市美術館2館戶外空間舉行，曾被網友譽為「最美市集」，每年活動登場都吸引大批遊客朝聖。

觀旅局今天聲明指出，針對森山市集活動爭議，近期收到許多民眾關切活動是否繼續辦理，有關老台南文創公司申請商標是否侵害南市觀旅局權益一事，由於雙方見解不同，全案已委託律師，將向法院提出訴訟，靜待司法裁判。

觀旅局指出，因爭議尚待處理，市府已決議今年「南美館2館創意集客活動」暫停辦理，而「森山市集」自2019年開辦以來吸引遊客數眾多，對地方觀光經濟多有助益，將待爭議結束再研議是否復辦，或改以其他形式集客活動呈現，若有新進度會正式向外說明發布。

觀旅局指出，目前觀旅局正申請森山市集商標註冊作業中，針對市府各單位未來辦理活動所產生商標權或智慧財產權，市長黃偉哲也特別指示法制處協助各局處增訂契約規範，並加強各局處承辦人相關法律知識，避免日後類似事件再發生。