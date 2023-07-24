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以沃爾巴氏菌對抗登革熱 黃偉哲建議推算大流行年實施

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市登革熱感染病例已破五百，防治中心加強孳生源清除。記者鄭惠仁／翻攝
台南市登革熱感染病例已破五百，防治中心加強孳生源清除。記者鄭惠仁／翻攝

台南登革熱病例持續增加，今天已破500例，隨著氣候暖化，也加劇病媒蚊肆虐，世衛組織也提出警告。明天疾管署將召開專家會議，討論以「沃爾巴氏菌」對抗登革熱的實施可行性。市長黃偉哲贊成實施，但建議應算準大流行年，並在前一年實施。

市長黃偉哲表示，兩年前有同意以「沃爾巴氏菌」對抗登革熱，但沒做，現在支持以此法對抗登革熱，但以新加坡為例，第1年有做，感染病例下降，但第2年上升；建議若能算準大流行年，前一年就做，相信效果會較好。

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心專案助研究員劉偉良說，以「沃爾巴氏菌」對抗登革熱有兩種策略，包含抑制型及取代型，採用抑制型可讓病媒蚊族群愈來愈少，取代型則是讓病媒蚊帶有抗病毒，阻斷登革熱病毒複製、傳播。剛開始現做抑制型實驗，後來有了取代型的方式，也有做這方面實驗，都有不錯效果。

目前有許多國家都用「沃爾巴氏菌」對抗登革熱，新加坡採用抑制型策略，澳洲、印尼等國則使用取代型策略，兩種對抗策略各有優缺點，若要用於實戰，就由中央和地方決定。劉偉良說，依他國實施經驗，剛開始時會花較多人力與金錢，不過，打好底後反而較目前的方式更省錢，而且因不用化學防治，沒有抗藥性問題，對生態友善，是較環保方式。

目前國內防治登革熱的主要方式是化學防治及清除孳生源，最近南部地區經常下雨，若噴藥後下雨，成效就會大打折扣，但也不能因此不噴藥，除了要與老天作戰，還要爭取時間找出孳生源。目前對於天溝，可以巡檢棒來找出孳生源，也可用空拍機揪出不易發現的孳生源。

登革熱 病媒蚊 新加坡

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