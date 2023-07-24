杜蘇芮來襲 嘉縣府智慧防災啟動244組淹水感知器

颱風杜蘇芮朝台灣西南沿海逼近，嘉縣府今天啟動智慧防災設備，全縣244組淹水感知器可即時回傳積淹水情形，228部移動抽水機全數配置GPS車載機，可立即調度危急地區。

中央氣象局預測颱風杜蘇芮將先接近呂宋島北側，接著沿台灣西南側沿海前進，往中國移動，26日、27日離台灣最近，風雨最明顯；預計今晚發布海警，明天白天發布陸警。

嘉義縣政府水利處今天發布新聞稿表示，已啟動智慧防災系統，轄內共有244組淹水感知器設置於各鄉鎮社區，可即時回傳社區積淹水情形，並連通轄內125座抽水站運轉訊號，228部移動式抽水機全數配置GPS車載機，可立即掌握所在位置調度至危急區域。

另外，滯洪池、防潮閘門及區域排水共105處也已建置水位站，可快速掌握相關水利建造物運轉情形。

水利處指出，除了上述措施，目前已完成抽水站前池及23座大型滯洪池排空，並準備防汛物資有沙包2萬個及太空包1000個。

水利處強調，為防範登革熱疫情，於颱風遠離後轄區水門、抽水站及滯洪池等水利建造物，會加強巡查內外環境角落積水點等孳生源，並全面清理及消毒。

此外，雲林縣府也表示，因應颱風來襲，各大、中、小型移動式抽水機共342台已完成相關預檢作業，依照各公所提報易淹水地區視狀況進行相關預布作業，提升各區域排洪調節能力。