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七股鹽山遊樂區擴大開發案通過 面積增5倍8至10年完成

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南七股鹽山遊樂區擴大開發案通過，開發面積將增5倍，預估8至10年完成。記者謝進盛／攝影
台南七股鹽山遊樂區擴大開發案通過，開發面積將增5倍，預估8至10年完成。記者謝進盛／攝影

台南七股鹽山遊樂區擴大開發案經台南市都發局本月審議通過，未來預計8至10年投入4億7000萬元，面積將擴大約5倍，擴大至20.6公頃，同時結合附近台江國家公園、雲嘉南濱海國家風景區， 希望連成一氣帶動沿海地區觀光發展。

都發局說，台鹽七股鹽場創立於西元1938年，自日據時期以來就是重要曬鹽產地，2003年5月停止曬鹽。台鹽利用廢曬後相關設施，結合鹽業文化資源轉型觀光事業，2011年完成第一期4.18公頃開發，惟目前鹽場設施老舊，僅有既有廠房、倉庫為主，缺乏周詳規畫，難以符合現今觀光服務需求。

都發局長徐中強說，台鹽公司提出七股鹽山遊樂區開發計畫案，將園區面積擴大為20.6公頃，新增遊客遊憩活動及住宿餐飲等相關服務設施，全案在7月3日第33次會議中審議通過，遊樂區構想朝向開發與保育並重。

相關規畫重點如下：

一、園區周圍劃設至少10米隔離綠帶，並選擇耐鹽、抗風且景觀優美植栽種類，現況13000多棵樹木已區內保留為原則。

二、基地內規畫三處滯洪池利用地，除作為平日儲水、降雨滯洪外，並採生態工法，兼具生物棲息與環境景觀功能。

三、園區採低密度開發，並配合周遭地景營造特色風貌。

都發局指出，台鹽公司預計投入約4億7千萬元，提供園區約120個就業機會，不但將園區面積擴大5倍至20.6公頃，並新增住宿餐飲、遊樂、環境教育等相關設施，如品牌故事館、鹽倉展示館、室內遊樂場、水岸主題餐廳、露營區

此外，規劃45間客房及15棟水岸VILLA等，讓旅客除短期遊玩，更有機會體驗在地生活，駐足停留long stay，認識七股鹽田及漁村風光。

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