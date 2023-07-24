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台北刈包名店花生粉黃麴毒素超標 雲林衛生局：已令業者改善
台北市民生社區知名四神湯、刈包店家「老翁家」的花生粉遭檢出「黃麴黴菌」超標。台北市衛生局表示依「食品安全衛生管理法」第41條令販售場所下架同批號產品，並移請雲林縣衛生局進行源頭查處，雲林縣衛生局表示，該案已請業者限期改善，改善期滿抽驗結果與規定相符。
雲林縣衛生局表示，今年5月底接到台北市衛生局的公文，已函請位於西螺的業者6月15日前改善完成，並在6月底到場抽驗複檢，檢驗結果與法定相符。
衛生局呼籲，黃麴毒素主具肝毒性，大劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物，台灣氣候溼熱，若食品保存不當，容易產生毒素。
建議消費者購買花生製品、米、穀類等產品時，應選擇信譽良好且衛生的業者，並保存在乾燥的環境，避免受潮及發黴，早日食用完畢，食品業者也應定期自主檢查原物料，並妥善儲存原物料，採先入先出原則，維護消費者食用安全及自身商譽。
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