颱風杜蘇芮逼近 曾文水庫盼甘霖解渴

颱風杜蘇芮逐漸接近台灣，南區水資源局依氣象預報資訊研判，可望為南台灣帶來明顯降雨，除期待蓄水率偏低的曾文水庫可獲得挹注，也同步加強水庫防汛整備。

經濟部水利署南區水資源局今天發布新聞稿指出，自民國108年8月颱風白鹿後，已3年多無颱風登陸台灣，依目前氣象單位預測颱風路徑資訊，颱風杜蘇芮登陸機會雖然下修，但暴風圈仍將籠罩台灣，預計26、27日影響最大，可望為南台灣帶來明顯降雨。

南水局指出，自5月至今數波降雨對舒緩南部旱象大有助益，主要供應嘉義、台南地區用水的曾文、烏山頭水庫，蓄水率緩步上升，但仍屬偏低，將在水庫安全前提下，以蓄存水量為主。

南水局指出，因應此次颱風可能帶來降雨，已檢視轄區內各水庫、攔河堰防汛整備，搶險、修工程機具和人員隨時待命，維持各項設施正常操作；南化高屏聯通管也完成充水，除聯通管外，伏流水及地下水井備援也完成整備，可隨時因應高屏溪原水高濁度情況下調配水量，確保供水穩定。

南水局指出，屏東牡丹水庫蓄水率已達7成以上，依氣象預報未來10日累積降雨有機會達330毫米以上，可能進行調節性放水，並藉機進行水庫下游淤泥暫置場沖淤作業，以提升後續水力排砂存淤空間，呼籲民眾注意河川水位及水庫調節性放水警訊發布，遠離河床或河邊活動。

南水局下午2時觀測資料顯示，台南3大主要水庫蓄水情況為曾文水庫蓄水量8301萬立方公尺，蓄水率16.3 8％；烏山頭水庫蓄水量5837萬立方公尺，蓄水率73.69％；南化水庫8024萬立方公尺，蓄水率89.66％。