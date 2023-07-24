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東石海之夏8月5日登場 看煙火、聽演唱還有這些必吃美食

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣東石海之夏8月5日起登場，在地店家推出美食限時優惠。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石海之夏8月5日起登場，在地店家推出美食限時優惠。記者黃于凡／攝影

第17屆東石海之夏將登場，今在棒棒積木飯店舉辦宣傳記者會，縣長翁章梁扮演大廚烹飪美食，8月5日起2個周末在東石漁人碼頭，歌手丁噹、魏嘉瑩、翁立友等歌手輪番上陣，閉幕式將施放360秒高空煙火，出示臉書優惠圖卡畫面或活動摺頁，還可享布袋東石店家優惠。

海之夏一日行程可規畫到東石、布袋吃美食，除了有最近超夯的200元烤蚵吃到飽，街邊店面還有特色巨無霸肉圓、巨無霸花枝丸、鮮蚵蓋飯、酒蒸蛤蜊、蚵蛋燒等特色小吃，東石商圈也推出限量海之夏風味餐盒，邀請民眾一起大啖海鮮。

8月5日下午5點起有貓咪看海、林岸、解夢人，8月6日下午5點起有克里夫Cliff、庸俗救星、老拓樂團，8月12日晚上7點起有愛+1擊樂團、潘君侖、翁立友、丁噹，8月13日晚上7點起有嘉義縣街舞培訓代表隊、YILITH、魏嘉瑩、鼓鼓呂思緯。

此外，4天都舉辦不同的YO-YO明星見面會，8月5日天竺鼠姐姐、酪梨姐姐、光之美少女，8月6日草莓姐姐、Pingu企鵝家族，8月12日奇異果姐姐、浣熊哥哥、暴太郎戰隊（Don桃太郎），8月13日羚羊哥哥、巴克隊長。

縣長翁章梁說，壓軸日8月13日將施放360秒高空煙火，一口氣發射1萬2千發煙火，有多款不同尺寸的煙火，最大尺寸達12吋煙火，正是與2022國慶焰火同等的高規格煙火，以璀璨煙火為海之夏氣氛推到最高點，必定非常精彩，讓人目不轉睛。

嘉義縣文觀局表示，海之夏在高鐵嘉義站新增接駁點，可轉乘免費接駁車到活動現場，8月5、6日每兩小時有1班，12、13日每小時有1班。另，東石及布袋商店推出限時優惠活動，出示活動摺頁或手機畫面，可享受消費優惠，更多訊息可看東石海之夏臉書粉絲專頁

嘉義縣東石海之夏8月5日起登場，東石商圈推出限量海之夏風味餐盒。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石海之夏8月5日起登場，東石商圈推出限量海之夏風味餐盒。記者黃于凡／攝影
嘉義縣東石海之夏8月5日起登場，歌手雲集還有360秒高空煙火。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石海之夏8月5日起登場，歌手雲集還有360秒高空煙火。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石海之夏8月5日起登場，歌手雲集還有360秒高空煙火。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石海之夏8月5日起登場，歌手雲集還有360秒高空煙火。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石海之夏8月5日起登場，縣長翁章梁今到棒棒積木飯店參加宣傳記者會（右二）。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣東石海之夏8月5日起登場，縣長翁章梁今到棒棒積木飯店參加宣傳記者會（右二）。圖／嘉義縣政府提供

東石 嘉義 美食

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