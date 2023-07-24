快訊

杜蘇芮颱風最新路徑曝 最快今晚8時發布海警

馬斯克沒騙人！推特速改Logo還改網域「X.com」 他「愛X成癡」紀錄曝光

有勞保又有國民年金 退休前怎規劃？專家：三種方式可選擇

嘉縣梅山鄉出現「垃圾瀑布」 志工清出10噸垃圾

中央社／ 嘉義縣24日電
嘉縣梅山鄉圳南村清潔大作戰，縣長翁章梁與150名村民挽袖打掃，最終清出近10公噸垃圾廢棄物。 圖／嘉義縣政府提供
嘉縣梅山鄉圳南村清潔大作戰，縣長翁章梁與150名村民挽袖打掃，最終清出近10公噸垃圾廢棄物。 圖／嘉義縣政府提供

嘉縣梅山鄉公所在圳南村發現「垃圾瀑布」，近日號召150名村民進行2天清除，清出10公噸垃圾；環保局呼籲山區民眾垃圾放置村內清運點，如經查獲隨意棄置垃圾將依法裁罰。

梅山鄉公所近日在圳南村發現一處坡地被丟置大量的垃圾，垃圾從產業道路一直延伸到下面溪谷就像「垃圾瀑布」，公所在21日、22日2天發動圳南社區發展協會號召當地村民150人移除「垃圾瀑布」，清理面積約5000平方公尺，移除垃圾總重約10公噸，包括廢棄大型傢俱垃圾30幾件。

嘉義縣環保局長張輝川今天接受媒體聯訪表示，山區幅員廣闊，垃圾清運相對困難，清運時間無法比照平地，呼籲民眾愛護環境，要將垃圾放至清運點勿隨意棄置，如經查獲亂置垃圾依廢棄物清理法規定，可裁處新台幣1200至6000元罰鍰。

張輝川說，因部分社區位處山區，垃圾載運量能有限，有些鄉親將不要的水果棄置路邊，當作自然堆肥處，隨後形成棄置髒亂點，隨著時間累積大家一直丟各種廢棄物，就會形成「垃圾瀑布」。

梅山鄉長林俊謀說，家中如有廢棄的大型傢俱，可聯絡鄉公所清潔隊協助清運，亂丟不僅污染環境，還會造成日前清除的困擾，這幾天志工與清潔隊員花了九牛二虎之力才把這些廢傢俱從山谷拖出來。

廢棄物 環保局長

延伸閱讀

垃圾瀑布掰了！嘉義梅山圳南百村民頂烈日 狂清10噸垃圾

眠月線事故頻傳 阿里山分隊自製特有台車加入救援

嘉縣無人機證照訓練等15職訓班開跑 長期失業全額補助

登革熱肆虐 嘉縣夾在「熱區中間」已開出85張改善單

相關新聞

嘉縣梅山鄉出現「垃圾瀑布」 志工清出10噸垃圾

嘉縣梅山鄉公所在圳南村發現「垃圾瀑布」，近日號召150名村民進行2天清除，清出10公噸垃圾；環保局呼籲山區民眾垃圾放置村...

東石海之夏8月5日登場 看煙火、聽演唱還有這些必吃美食

第17屆東石海之夏將登場，今在棒棒積木飯店舉辦宣傳記者會，縣長翁章梁扮演大廚烹飪美食，8月5日起2個周末在東石漁人碼頭，...

嘉義市提振科技教育 與業者合作試辦整合校園數位平台

嘉義市與民間科技公司合作於蘭潭國小試辦數位平台整合分析計畫，由科技公司提供校方一系列數位學習行為分析模式和試辦課程、培訓...

颱風杜蘇芮逼近 嘉市校園防颱動起來

颱風杜蘇芮逼近台灣，為能積極防災減災，事前檢視環境設備設施相對重要，雖然是暑假期間，嘉義市各國中小校園這幾天已做好防颱措...

台南圖書館統計逾期未還書 最久快滿32年

台南市立圖書館統計民眾借閱未還圖書，逾期超過100天達2萬7000多本，其中3本在1991年下半年借出，至今快滿32年，...

危險！嘉義塭港蚵農作業平台下陷 每逢漲潮就淹沒

嘉義縣東石鄉塭港村民靠養蚵維生，塭港第二漁港北側碼頭年久失修，漁民綁蚵棚的作業平台有裂痕、下陷等問題，每逢漲潮就無法使用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦