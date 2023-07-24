颱風杜蘇芮逼近 嘉市校園防颱動起來
颱風杜蘇芮逼近台灣，為能積極防災減災，事前檢視環境設備設施相對重要，雖然是暑假期間，嘉義市各國中小校園這幾天已做好防颱措施；校長與同仁巡視校園排水系統、樹木現況、頂樓太陽能板等，避免颱風帶來危害。
文雅國小校長黃金木表示，颱風帶來的驟雨通常會帶來災害，做好準備，減少災損，一切平安。學校同仁依照防颱的SOP，檢視抽水馬達運轉情形及地下室排水狀況，清理落葉樹枝，職工更針對容易阻塞的熱點排水孔，以手挖除阻塞汙泥及樹葉來清理排水口，確保排水順暢。
精忠國小校長楊勛凱和主任呂慧君帶領同仁整理校園樓頂太陽能板區，頂樓和走廊各個落水口暢通，教室陽台排水口暢通，學校各型雨水撲滿先行泄水澆灌，以及撿拾溝渠水管堆積落葉，修剪過長樹枝，暢通校園水溝排水，以防颱風帶來的強風和強降雨。
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