颱風杜蘇芮逼近 嘉市校園防颱動起來

颱風杜蘇芮逼近台灣，為能積極防災減災，事前檢視環境設備設施相對重要，雖然是暑假期間，嘉義市各國中小校園這幾天已做好防颱措施；校長與同仁巡視校園排水系統、樹木現況、頂樓太陽能板等，避免颱風帶來危害。

文雅國小校長黃金木表示，颱風帶來的驟雨通常會帶來災害，做好準備，減少災損，一切平安。學校同仁依照防颱的SOP，檢視抽水馬達運轉情形及地下室排水狀況，清理落葉樹枝，職工更針對容易阻塞的熱點排水孔，以手挖除阻塞汙泥及樹葉來清理排水口，確保排水順暢。