黃偉哲當一日店長 籲支持特色獨立書店

文化部推出文化幣買書加碼送活動，鼓勵民眾到獨立書店消費，台南市長黃偉哲今天到新營區書店擔任一日店長，並以實際行動購書支持，呼籲民眾響應，不要讓獨立書店火苗熄掉。

黃偉哲今天到新營區「曬書店X新營市民學堂」化身一日店長，協助店員為消費者結帳，並向民眾宣傳看書好處，也自掏腰包購買1本「台南甜不甜」。

黃偉哲致詞表示，近日傳出政大書城可能停業消息，許多民眾聲援希望繼續營業，而台南市溪北（曾文溪以北）地區獨立書店要生存更不容易，台南是文化古都，因此需更重視，不能讓文化火苗熄掉。

他說，無論是擔任一日店長或消費者角色，都是希望獨立書店所面臨困境能獲得重視，呼籲民眾一起來買書、愛書，以實際行動表達對書店支持。

台南市政府文化局長謝仕淵介紹，台南獨立書店包括新營曬書店、種子書屋、圍讀書店、聚珍台灣、浮生圖像所、林檎二手書室、野冊共學所等約20多家，每家選書風格各具特色，更會結合在地文化呈現不同人文風貌。

謝仕淵指出，台南市參與文化部舉辦「112年獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」徵件活動，共有3案獲得補助金，10月起陸續舉辦創新書市市集、風土文學講座、文學地景走讀等活動，盼在公私協力下和台南特色獨立書店、實體書店共同打造城市文化空間與風貌。