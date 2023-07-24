快訊

杜蘇芮颱風最新路徑曝 最快今晚8時發布海警

馬斯克沒騙人！推特速改Logo還改網域「X.com」 他「愛X成癡」紀錄曝光

有勞保又有國民年金 退休前怎規劃？專家：三種方式可選擇

黃偉哲當一日店長 籲支持特色獨立書店

中央社／ 台南24日電

文化部推出文化幣買書加碼送活動，鼓勵民眾到獨立書店消費，台南市長黃偉哲今天到新營區書店擔任一日店長，並以實際行動購書支持，呼籲民眾響應，不要讓獨立書店火苗熄掉。

黃偉哲今天到新營區「曬書店X新營市民學堂」化身一日店長，協助店員為消費者結帳，並向民眾宣傳看書好處，也自掏腰包購買1本「台南甜不甜」。

黃偉哲致詞表示，近日傳出政大書城可能停業消息，許多民眾聲援希望繼續營業，而台南市溪北（曾文溪以北）地區獨立書店要生存更不容易，台南是文化古都，因此需更重視，不能讓文化火苗熄掉。

他說，無論是擔任一日店長或消費者角色，都是希望獨立書店所面臨困境能獲得重視，呼籲民眾一起來買書、愛書，以實際行動表達對書店支持。

台南市政府文化局長謝仕淵介紹，台南獨立書店包括新營曬書店、種子書屋、圍讀書店、聚珍台灣、浮生圖像所、林檎二手書室、野冊共學所等約20多家，每家選書風格各具特色，更會結合在地文化呈現不同人文風貌。

謝仕淵指出，台南市參與文化部舉辦「112年獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」徵件活動，共有3案獲得補助金，10月起陸續舉辦創新書市市集、風土文學講座、文學地景走讀等活動，盼在公私協力下和台南特色獨立書店、實體書店共同打造城市文化空間與風貌。

獨立書店 黃偉哲

延伸閱讀

首府大學將退場…地方喊環保局進駐 南市府回應了

杜蘇芮颱風來勢洶洶 預估27至28日對台南影響最大

在日本蘋果之鄉請吃台灣芒果 黃偉哲：一吃就擄獲學童的心

台南也瘋陳奕迅！市長黃偉哲帶頭唱：請歌王來南台灣

相關新聞

嘉縣梅山鄉出現「垃圾瀑布」 志工清出10噸垃圾

嘉縣梅山鄉公所在圳南村發現「垃圾瀑布」，近日號召150名村民進行2天清除，清出10公噸垃圾；環保局呼籲山區民眾垃圾放置村...

東石海之夏8月5日登場 看煙火、聽演唱還有這些必吃美食

第17屆東石海之夏將登場，今在棒棒積木飯店舉辦宣傳記者會，縣長翁章梁扮演大廚烹飪美食，8月5日起2個周末在東石漁人碼頭，...

嘉義市提振科技教育 與業者合作試辦整合校園數位平台

嘉義市與民間科技公司合作於蘭潭國小試辦數位平台整合分析計畫，由科技公司提供校方一系列數位學習行為分析模式和試辦課程、培訓...

颱風杜蘇芮逼近 嘉市校園防颱動起來

颱風杜蘇芮逼近台灣，為能積極防災減災，事前檢視環境設備設施相對重要，雖然是暑假期間，嘉義市各國中小校園這幾天已做好防颱措...

台南圖書館統計逾期未還書 最久快滿32年

台南市立圖書館統計民眾借閱未還圖書，逾期超過100天達2萬7000多本，其中3本在1991年下半年借出，至今快滿32年，...

危險！嘉義塭港蚵農作業平台下陷 每逢漲潮就淹沒

嘉義縣東石鄉塭港村民靠養蚵維生，塭港第二漁港北側碼頭年久失修，漁民綁蚵棚的作業平台有裂痕、下陷等問題，每逢漲潮就無法使用...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦