杜蘇芮颱風逼近 嘉市府防颱整備減少災害發生

颱風杜蘇芮持續逼近台灣，嘉義市政府面對颱風應變備戰，完成抽水機預布、低窪易淹水區改善排水、固定招牌等相關防颱準備工作，做好防災準備，減少災害發生。

中央氣象局今天上午預測，颱風杜蘇芮將先接近呂宋島北側，接著沿台灣西南側沿海前進，往中國移動；26日、27日離台灣最近，風雨最明顯；預計晚上發布海警，明天白天發布陸警。

嘉義市政府表示，預估嘉義市27日至28日可達大雨等級降雨量，因應颱風可能挾帶強風豪雨，市長黃敏惠要求各單位持續密切觀察颱風資訊，全體動員務必做好防颱相關準備工作。

黃敏惠指示，工務處及環保局須持續加強道路側溝、下水道箱涵及區域排水道等疏濬工作，都發處及工務處注意建築物和工地公共安全措施，各單位有在興建工程者，務必加強工地防颱應變準備及臨時排水設施，鷹架、圍籬應加強固定或先行撤除。

黃敏惠表示，市府面對颱風應變積極備戰，18台抽水機完成預布，其餘3台機組供緊急調派使用，後湖抽水站備妥1000包太空包、2500包沙包，已將沙包送達東、西區公所暫置場所供市民取用。

嘉義市工務處指出，市區低窪地區易發生積淹水事件，經市府檢討後投入經費規劃改善，五福街與民權街口、上海路262巷、啟明路、興中街與長榮街口等區域已完成排水改善。

工務處籲請市民留意最新颱風訊息，確實做好防汛應變措施，懸掛在屋外的看板、招牌等懸掛物，應確實加強綁牢固定或取下，大樓地下室抽水泵浦要先行檢修，必要時加設防水閘門或備妥沙包，如發現排水溝阻塞淤積情形，可通報里辦公處或市府單位處理，減少災害發生。