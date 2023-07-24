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危險！嘉義塭港蚵農作業平台下陷 每逢漲潮就淹沒
嘉義縣東石鄉塭港村民靠養蚵維生，塭港第二漁港北側碼頭年久失修，漁民綁蚵棚的作業平台有裂痕、下陷等問題，每逢漲潮就無法使用。漁業署今年編列1800萬元，核定塭港第二漁港北側碼頭加高工程，將加高碼頭、工作平台等，預計明年6月底前完工。
李姓漁民說，作業平台對蚵農很重要，大家都在平台上綁蚵棚，再將蚵棚推到海裡養殖，近年作業平台邊緣出現裂痕，也有下陷問題，近年海平面上升，每逢漲潮作業平台就被海浪淹沒，除了無法使用外，蚵棚等維生工具也恐被沖走，作業平台需要增高。
立委蔡易餘向漁業署爭取將碼頭加高，經縣府多次會勘，議員姜梅紅持續關心，今年獲漁業署核定1800萬元。蔡易餘說，塭港第二漁港已逾40年沒有更新，作業平台與海平面高度相差無幾，每逢漲潮漁民作業不方便，也導致海漂垃圾被沖上岸。
漁業科長張建成說，塭港第二漁港北側碼頭加高工程進入設計階段，工項包括漁港北側及西側碼頭加高，以及北側作業區整建上下階梯，今年底前完成設計將向漁業署申請經費，將在明年初招標，工期120個日曆天，預計明年6月底前完工。
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