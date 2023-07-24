台南圖書館統計逾期未還書 最久快滿32年

台南市立圖書館統計民眾借閱未還圖書，逾期超過100天達2萬7000多本，其中3本在1991年下半年借出，至今快滿32年，館方盼鼓勵宣導民眾準時還書，共同維護大眾權益。

台南市立圖書館統計，至今逾期未還最久的書為1991年10月借出的「裝飾英文數字美術字」，以及1991年12月借出的「國際貿易電腦化系統」及「品質管制」，都已快滿32年；逾期未還圖書分類以語文類居多，約佔25%，其次為兒童書約佔24%。

館方指出，館方會在借閱圖書到期前7天，以圖書館APP及電子郵件提醒民眾還書，逾期圖書還會以系統寄送逾期通知，若是有其他民眾預約的圖書，每週由館員電話催還，逾期1年以上將寄送紙本通知信。

台南市立圖書館館長楊馥菱今天告訴中央社記者，依現行規定，借書逾期不還罰責包括停權和逾期處理費，停權以逾期天數換算為停權天數，上限60天，折算逾期處理費1天為新台幣1元，最高60元，依館方人員過去經驗研判，長期未還的書大多是被弄丟了，借閱人不想付賠償書本費用，乾脆不理會。

楊馥菱表示，台南市共有45座圖書館，大部分熱門圖書都有一定藏書數量，可以流通使用，但若被長期借閱不還，仍會影響其他民眾權益，館方雖曾針對高單價圖書或借用物品，向借用者寄出存證信函等方式催還，但大多仍僅以道德勸說方式催還，就算逾期，罰責也不至於嚴苛，盼民眾一起維護大眾權益。