張榮味、顏清標難得同台被問「有聊選舉？」 2人妙回
雲林縣西螺福興宮今天舉行觀音亭重修入火安座大典，縣長張麗善及胞兄、前縣長張榮味和大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人均是座上賓，席間張榮味與顏清標不時交頭接耳，是否在交換選舉意見？兩人表示只是話家常。
福興宮觀音亭3年前開始大整建，今天完工，廟方今天舉行觀音亭、財神殿、福德殿入火安座法會暨團拜三獻大典，除張麗善與林聖爵、劉姿言、廖秋萍、廖秋蓉、李明明、李泓儀等鄉鎮市長受邀出席，張榮味、顏清標因與董事長楊文鐘交情深厚，今也難得同台露面。
張榮味、顏清標在會中互動頗受關注，致詞流程中2人不斷交談，是不是在交流總統大選的事？張榮味笑著說「問顏董！」顏清標則表示「在廟裡不談政治。」否認談到時事。
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