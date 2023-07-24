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張榮味、顏清標難得同台被問「有聊選舉？」 2人妙回

聯合報／ 記者陳苡葳陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣西螺福興宮今天舉行觀音亭重修入火安座大典，前縣長張榮味（左二）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左一）是座上賓，席間2人不時交頭接耳。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮今天舉行觀音亭重修入火安座大典，前縣長張榮味（左二）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（左一）是座上賓，席間2人不時交頭接耳。記者陳苡葳／攝影

雲林縣西螺福興宮今天舉行觀音亭重修入火安座大典，縣長張麗善及胞兄、前縣長張榮味和大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人均是座上賓，席間張榮味與顏清標不時交頭接耳，是否在交換選舉意見？兩人表示只是話家常。

福興宮觀音亭3年前開始大整建，今天完工，廟方今天舉行觀音亭、財神殿、福德殿入火安座法會暨團拜三獻大典，除張麗善與林聖爵、劉姿言、廖秋萍、廖秋蓉、李明明、李泓儀等鄉鎮市長受邀出席，張榮味、顏清標因與董事長楊文鐘交情深厚，今也難得同台露面。

張榮味、顏清標在會中互動頗受關注，致詞流程中2人不斷交談，是不是在交流總統大選的事？張榮味笑著說「問顏董！」顏清標則表示「在廟裡不談政治。」否認談到時事。

雲林縣西螺福興宮今天舉行觀音亭重修入火安座大典，前縣長張榮味（左，綠衣）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）是座上賓，席間2人不時交頭接耳。記者陳苡葳／攝影
雲林縣西螺福興宮今天舉行觀音亭重修入火安座大典，前縣長張榮味（左，綠衣）、大甲鎮瀾宮董事長顏清標（右）是座上賓，席間2人不時交頭接耳。記者陳苡葳／攝影

張榮味 顏清標 張麗善

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