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台灣9成旱招潮蟹棲息濁水溪口 紅樹林破壞棲地將移除

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
濁水溪出海口外來種的紅樹林擴張速度快，不僅容易堆積垃圾海廢，更嚴重破壞台灣特有的「旱招潮蟹」棲地，雲林縣府將和台塑合作移除，以維護生態。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口外來種的紅樹林擴張速度快，不僅容易堆積垃圾海廢，更嚴重破壞台灣特有的「旱招潮蟹」棲地，雲林縣府將和台塑合作移除，以維護生態。記者蔡維斌／攝影

濁水溪出海口廣大灘地是台灣特有種「旱招潮蟹」的重要棲地，卻面臨外來種紅樹林侵襲，由於紅樹林面積不斷擴張，讓原本軟質的沙灘面臨固化窘境，將影響旱招潮蟹棲息，雲林縣政府農業處與台塑、中興大學、生態保育團體研議後，決定今年10月起，全面移除紅樹林，守護台灣旱招潮蟹生態。

為維護濁水溪河口生態，緊鄰河口的六輕園區台塑公司從去年與中興大學團隊合作，對河口廣大的紅樹林進行監測，以人工定點觀測記錄台灣旱招潮蟹的數量，並空拍紅樹林擴張情況，發現紅樹林的擴張使灘地的土質將受改變，進而威脅到旱招潮蟹棲地生態，同時也因樹林橫阻河口造成堆積垃圾，影響海洋生態。

中興大學生命科學系教授施習德進一步說明，旱招潮蟹是台灣特有在地物種，全球只有台灣看得到，其中9成棲息在濁水溪出海口，紅樹林入侵棲地對喜愛鬆散鬆散黏土質、空曠沒有遮陰的台灣旱招潮蟹，帶來嚴重的生存威脅，加上紅樹林會造成灘地持續固化，也連帶會影響鷸鴴科鳥類的繁殖棲地，應及時早移除，以維護在地生態完整。

施習德指出，紅樹林是東南亞常見樹種，台灣原本並不多，但透過人為引入，對一些棲地生態造成影響，尤其原本空曠的泥灘地，紅樹林入侵後會變得更泥濘，改變原有的基質與物種，使許多原生種或類似特有的旱招潮蟹數量就會降低，基於保育原有生態物種，移除紅樹林是必要的。

雲林縣長張麗善指出，濁水溪揚塵治理在中央與地方同心協力下，已見良好成效，生態也日益繁盛，已有逾200多種候鳥棲息，縣府將與中興大學、台塑企業、河川局合作，今年10月前完成紅樹林移除疏伐工程，讓濁水溪河口成為候鳥及旱招潮蟹棲息樂園。

濁水溪出海口外來種的紅樹林擴張速度快，不僅容易堆積垃圾海廢，更嚴重破壞台灣特有的「旱招潮蟹」棲地，雲林縣府將和台塑合作移除，以維護生態。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪出海口外來種的紅樹林擴張速度快，不僅容易堆積垃圾海廢，更嚴重破壞台灣特有的「旱招潮蟹」棲地，雲林縣府將和台塑合作移除，以維護生態。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪出海口外來種的紅樹林擴張速度快，不僅容易堆積垃圾海廢，更嚴重破壞台灣特有的「旱招潮蟹」棲地，雲林縣府將和台塑合作移除，以維護生態。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪出海口外來種的紅樹林擴張速度快，不僅容易堆積垃圾海廢，更嚴重破壞台灣特有的「旱招潮蟹」棲地，雲林縣府將和台塑合作移除，以維護生態。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪出海口外來種的紅樹林擴張速度快，不僅容易堆積垃圾海廢，更嚴重破壞台灣特有的「旱招潮蟹」棲地，雲林縣府將和台塑合作移除，以維護生態。記者蔡維斌／攝影
濁水溪出海口外來種的紅樹林擴張速度快，不僅容易堆積垃圾海廢，更嚴重破壞台灣特有的「旱招潮蟹」棲地，雲林縣府將和台塑合作移除，以維護生態。記者蔡維斌／攝影
經整治復育的濁水溪河口生態豐盛。記者蔡維斌／翻攝
經整治復育的濁水溪河口生態豐盛。記者蔡維斌／翻攝

紅樹林 濁水溪

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