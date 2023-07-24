在日本蘋果之鄉請吃台灣芒果 黃偉哲：一吃就擄獲學童的心

台南芒果正盛產，市長黃偉哲行銷芒果不忘城市外交，日前除了致贈芒果給日本前橋市高中生，青森縣弘前市32所國小的小一學童也在營養午餐吃到了台南送的芒果，小朋友反應極佳，還獲得日本NHK新聞網的報導。

台南市政府表示，弘前市把台南送的芒果分送到市內32所小學當一年級生的營養午餐，當小朋友吃到芒果時，都稱許台南的芒果甜甜的很好吃，且「還想再吃」，也有學童說「想跟爸媽說台南芒果好好吃」。

黃偉哲說，與台南市長年進行蘋果與芒果的交流，這次贈送芒果給弘前市的，除了表示兩市的友好，也希望讓友誼市的小朋友更了解台南，並將台南芒果的美味深植大家心中。