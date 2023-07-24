旱招潮蟹棲地受威脅 濁水溪出海口外來種紅樹林將移除

濁水溪出海口的廣大灘地是台灣特有種「旱招潮蟹」重要棲地，卻面臨外來種紅樹林侵襲，由於紅樹林面積不斷擴張，讓原本軟質的沙灘固化，將影響旱招潮蟹棲息，雲林縣政府與台塑、中興大學、保育團體研議後，決定10月起全面移除紅樹林；學者認同說，基於保育原有生態物種，有移除必要。

縣長張麗善指出，中央和地方協力治理下濁水溪揚塵已見良好成效，有逾200多種候鳥棲息，會讓濁水溪河口成為候鳥及旱招潮蟹棲息樂園。

緊鄰河口的六輕園區台塑公司去年起與中興大學合作，人工定點觀測記錄旱招潮蟹、空拍紅樹林，發現紅樹林威脅到旱招潮蟹棲地，同時也因紅樹林橫阻河口造成堆積垃圾，影響海洋生態。

中興大學生命科學系教授施習德說，旱招潮蟹是台灣特有在地物種，其中9成棲息在濁水溪出海口，紅樹林造成灘地持續固化，對喜愛鬆散鬆散黏土質、空曠沒有遮陰棲地的台灣旱招潮蟹來說，不啻是嚴重的生存威脅，也連帶會影響鷸鴴科鳥類的繁殖棲地，對生態影響可說甚為巨大。

施習德也說，紅樹林是東南亞常見樹種，台灣原本並不多，但透過人為引入，原本空曠的泥灘地會變得更泥濘，使許多原生種或類似特有的旱招潮蟹數量降低，必須加以移除，以維持原來生態物種存留。