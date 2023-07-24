聽新聞
test
0:00 / 0:00

旱招潮蟹棲地受威脅 濁水溪出海口外來種紅樹林將移除

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
濁水溪出海口外來種的紅樹林，破壞旱招潮蟹棲地，將全數移除。記者蔡維斌／翻攝
濁水溪出海口外來種的紅樹林，破壞旱招潮蟹棲地，將全數移除。記者蔡維斌／翻攝

濁水溪出海口的廣大灘地是台灣特有種「旱招潮蟹」重要棲地，卻面臨外來種紅樹林侵襲，由於紅樹林面積不斷擴張，讓原本軟質的沙灘固化，將影響旱招潮蟹棲息，雲林縣政府與台塑、中興大學、保育團體研議後，決定10月起全面移除紅樹林；學者認同說，基於保育原有生態物種，有移除必要。

縣長張麗善指出，中央和地方協力治理下濁水溪揚塵已見良好成效，有逾200多種候鳥棲息，會讓濁水溪河口成為候鳥及旱招潮蟹棲息樂園。

緊鄰河口的六輕園區台塑公司去年起與中興大學合作，人工定點觀測記錄旱招潮蟹、空拍紅樹林，發現紅樹林威脅到旱招潮蟹棲地，同時也因紅樹林橫阻河口造成堆積垃圾，影響海洋生態。

中興大學生命科學系教授施習德說，旱招潮蟹是台灣特有在地物種，其中9成棲息在濁水溪出海口，紅樹林造成灘地持續固化，對喜愛鬆散鬆散黏土質、空曠沒有遮陰棲地的台灣旱招潮蟹來說，不啻是嚴重的生存威脅，也連帶會影響鷸鴴科鳥類的繁殖棲地，對生態影響可說甚為巨大。

施習德也說，紅樹林是東南亞常見樹種，台灣原本並不多，但透過人為引入，原本空曠的泥灘地會變得更泥濘，使許多原生種或類似特有的旱招潮蟹數量降低，必須加以移除，以維持原來生態物種存留。

紅樹林 濁水溪 中興大學 張麗善 空拍 六輕

延伸閱讀

影／屏東選哲之友會 柯文哲：不僅跨濁水溪 還要跨高屏溪

預算1千萬買房選「青埔or淡水？」網一面倒推這：未來性好

雲林縣將著手疏伐濁水溪紅樹林 保護台灣旱招潮蟹

不只有倒立水母 高雄林園濕地紅海欖長滿胎生苗

相關新聞

台南新化極限運動場 居民憂鋼架掉落

啟用18年的台南新化區極限運動場，戶外設施經年累月日曬雨淋，已老舊、破損，設施無法安全使用，2月起暫時關閉，但杜蘇芮颱風...

鐵路高架化都更說明會議員盼弱勢提前安置 嘉市府研議

因應鐵路高架化後空間轉型與都市縫合，嘉義市政府啟動嘉義大車站西側地區第1期都更計畫，昨天再對小澎湖、小副瀨、北港車頭地區...

旱招潮蟹棲地受威脅 濁水溪出海口外來種紅樹林將移除

濁水溪出海口的廣大灘地是台灣特有種「旱招潮蟹」重要棲地，卻面臨外來種紅樹林侵襲，由於紅樹林面積不斷擴張，讓原本軟質的沙灘...

台南楊逵館舞台損壞 兩月不見修

南市新化區楊逵文學紀念館展示文學家、社會運動先驅楊逵生前的文物、史料等，館前的舞台區常舉辦藝文活動，但近來因木質地板損壞...

杜蘇芮來襲 酪梨農、蚵農防颱

杜蘇芮颱風侵台機會高，農漁民昨已展開防颱整備，台南大內區酪梨進入產期，農民憂心說，酪梨不耐雨水長期浸泡，將加強果園排水管...

影／台南將軍吼音樂節2天吸引9萬遊客 歌后蔡健雅壓軸藏亮點

2023台南夏日音樂節將軍吼活動，今晚持續在將軍漁港開唱，在壓軸巨星蔡健雅開唱「我要給世界最悠長的濕吻」下，伴隨著璀璨高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦