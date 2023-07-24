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杜蘇芮來襲 酪梨農、蚵農防颱
杜蘇芮颱風侵台機會高，農漁民昨已展開防颱整備，台南大內區酪梨進入產期，農民憂心說，酪梨不耐雨水長期浸泡，將加強果園排水管理；另，嘉義縣沿海蚵農趕緊採收牡蠣，魚塭養殖業者則檢查備用水閘門、發電機功能等，避免大雨影響水中酸鹼值。
台南大內酪梨節昨在大內公所旁空地登場，市長黃偉哲力推大內酪梨品質好、營養高；南市農業局指出，台南種植酪梨達653公頃，占全台36%，產量9420公噸，面積及產量都是全國第一，其中大內的酪梨種植面積共有259公頃。
酪梨農陳眾正說，酪梨屬淺根果樹，不耐雨水長期浸泡，且此時正值產期，結實纍纍，這幾天會加強果園排水管理，也須修剪部分樹枝，減少受風面，「只盼老天爺疼惜辛苦果農，不要造成重大災損」。
嘉縣東石、布袋蚵農昨一早檢查蚵棚，加固避免遭颱風摧殘，將部分已成熟的牡蠣先採收上岸，剩餘的牡蠣則視天氣應變採收；嘉縣沿海養殖業者則巡視塭堤和排水路，檢查備用水閘門、發電機功能；1名業者說，要隨時控制水質，避免魚蝦、蛤蜊因水質改變而死亡，已準備好抽水機應變，預防養殖魚塭水漫溢及潰堤，盼將災害降至最低。
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