雲林古坑鳳梨高人氣便宜又吇吃 推出鳳梨汁新品更好喝

雲林古坑鳳梨受天氣之惠格外香甜，產地價格每台斤僅9元，便宜又好吃，正是吃古坑金鑽鳳梨最佳機，立委劉建國今天與農糧署在人潮眾多的綠色隧道舉辦鳳梨尋寶，免費請遊客喝最新開發營養又好喝的鳳梨汁、冰磚等消暑系列加工產品，遊客讚不絕口，帶動買氣。

劉建國表示，古坑鄉鳳梨種植面積約3千多公頃，年產量達1萬7千多公噸，以生產台農17號金鑽鳳梨為主，為促進消費，推動「食在地，吃當季」，特與農糧署、古坑鄉公所、永興果菜生產合作社舉辦這場「挖掘古坑水果寶藏之旅」，支持古坑新鮮鳳梨，期帶動買氣，呷健康。

農糧署中區副分署長洪宏毅說，目前鳳梨的行銷主要分為內、外銷及加工，內銷透過企業團購、賣場、農會、農夫市集等，外銷方面則成立外銷型集團產區，加強管理生產流程，以符合國際檢疫標準，近年鳳梨銷往日本量增加，也將開拓其他國家市場，至於加工的多元化，也大大提高鳳梨附加價值。

古坑鄉長林慧如指出，古坑鳳梨盛產期從5月到7月，接著進入文旦及椪柑、柳丁的產季，此外麻竹筍、咖啡也聞名國內外。永興果菜生產合作社理事主席黃威騰也說，古坑鳳梨受天氣之惠特別甜美，目前產地價每台斤約9元，便宜又好吃，可說是吃鳳梨最佳時機。