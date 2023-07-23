台南登革熱確診人數逼近500例 永康兵仔市攤商大採檢

台南市登革熱新增確診病例昨天33人，今天減為15例，其中1例境外移入病例，目前累積本土病例為499例，南市衛生局表示，市場人流多又不特定對象，加強對熱區的市場採檢，其中永康區兵仔市場是重點防治區域，各局處通力合作控制疫情蔓延。

今日15例中，永康區7例，東區4例，安南區3例，仁德區1例，年齡介於23歲至72歲，14例是由診所或醫院通報確診，1例由防治中心擴大採檢發現。

衛生局表示，永康區兵仔市場是目前登革熱重點防治區域，各局處通力合作控制疫情蔓延，南市市場處自6月20日起即配合衛生局及公所成立登革熱專案應變小組，針對高風險區仁德區、永康區、東區、南區、安南區等至少43處市場全面加強登革熱例行巡檢與孳清，截至目前已累積動員2712人次，實施噴藥防治246場次，查獲積水容器數2082個，其中陽性容器為25個，已立即完成投藥及安排複查。

市場處長陳豪吉7月21、22日帶隊，聯合永康區公所及勝利里里長，加強向兵仔市場攤商宣導，鼓勵攤商踴躍前往擴大採檢站篩檢，並號召兵仔市場各區負責人協商全面資源整合，澈底落實市場內各項登革熱防疫措施。

衛生局指出，本周累計在東區、南區、北區、安南區、仁德區及歸仁區共調查2,374戶、其中陽性戶19戶，查獲854個積水容器、19個陽性容器，衛教2,099人次，開立16張舉發單。為能積極找出潛在病例，防治中心持續設置擴大採檢站。