嘉義縣推在地美學課程 阿里山鄒族學生敲打樹皮展現這些成果

嘉義縣推出家鄉百問鄉土教材，向教育部爭取300萬元經費，18鄉鎮分3年規畫，今年先讓6鄉鎮學校推景點踏查，將在地美學融入課程，今在嘉義縣立圖書館舉辦成果展，包括水上藍染、新港宗教美食、阿里山原住民揉編、番路陶藝創作等，還有親子藝術美感手作課程。

阿里山鄉新美國小、香林國小師生介紹鄒族建築、獵具、生活器具，都是取之於自然，這些生活工藝隱藏著原民的智慧與美學，庫巴與涼亭呈現綠建築結構美學，揉皮、背簍與獵袋都是有形文化工藝資產，並表演構樹皮敲打、月桃鳥笛、製作陷阱。

新港國小學生表演非洲鼓及植物拓印槌染，以新港奉天宮為發想，宗教文化為題材製作拓印板，將圖案印在衣服上，也在交趾陶上勾勒出宗教建物，老師帶著學生認識奉天宮周圍農特產，推出跨領域產品包裝設計課程，也製作媽祖特色公仔、導覽觀光地圖。

溪口鄉美林國小與嘉義縣崙尾天赦竹編發展協會、OC tea十月茶、溪計畫等單位合作，創作客家街市街景模型、生活竹編容器、土偶及生活陶，還有布染印及布捶印，呈現溪口老街田野風光，現場也安排客家生活擂茶體驗，傳承溪口鄉客家聚落特色。

縣長翁章梁說，Q嘉藝城市美學發展計畫是教育部藝術與美感深耕計畫中的競爭型計畫項目，嘉義縣以「家鄉百問」鄉土教材延伸，推動城市美學，透過實作讓學生認識家鄉的地產景，聽到學生侃侃而談介紹家鄉，相信文化已深植在學生心中。