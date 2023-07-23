快訊

經歷3年疫情！大陸重啟新加坡、汶萊15天免簽入境

對流雲系發展旺！5縣市豪雨開轟 9縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應鐵路高架後活化周邊 嘉義市府辦都更說明會

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市政府與都更規畫團隊在市區竹文街玄武真宮空地辦說明會，雖然天氣炎熱，居民仍擠滿會場。記者李宗祐／攝影
嘉義市政府與都更規畫團隊在市區竹文街玄武真宮空地辦說明會，雖然天氣炎熱，居民仍擠滿會場。記者李宗祐／攝影

嘉義市區鐵路高架化工程一併更新車站周邊，市府啟動嘉義大車站西側地區第1期都更計畫，今再於玄武真宮空地辦說明會，居民參與踴躍，提出老木屋是否保存，且當地居民不少是弱勢，有些還沒有產權，恐怕無力負擔都更，未來無處去，有議員希望市府統計弱勢戶數，提前規畫。

嘉義市鐵路高架化工程朝2025年底通車目標前進，全新高架車站將在2026年完工，車站周邊都市機能、居住環境與景觀，將因應鐵路高架進行空間轉型與都市縫合，市府啟動嘉義大車站西側地區第1期都市更新計畫，與規畫團隊協助在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更，上午10點在竹文街玄武真宮旁空地舉行說明會，並發問卷調查，居民頂著大太陽踴躍參與。

規畫單位說明，都更是在都市計畫範圍內，依據「都市更新條例」所定的程序，實施重建、整建或維護等措施，促進土地有計畫的再利用開發。並說明與市地重畫、區段征收不同。

問卷內容包括，是否所有權人、使用類別、住多久、租金、想修繕或重建、環境滿意度、交通停車空間、休閒公園、公安、公辦都更意願、都更後搬離或補貼、協助找屋或社會住宅等。市府預計8月底統計完成。

居民詢問區域內有些木造舊屋是否能夠保留？規畫單位表示，不止舊木屋連廟宇都會進行評估，如果需要保留會同相關單位研討。

居民問多少人、多少戶才能進行都更？規畫單位表示，要視範圍多大而定，如果自辦都更至少要7人以上，除了都更，危老重建也是居民可以考慮的方向。如果面積、人數夠，也可以先行都更，不必等到其他人一起辦理。

有居民指出，周邊道路都還沒有拓寬計畫，在沒有配套措施下如何配合都更？他也提出台北市曾給建商獎勵容積率方式讓居民不用負擔。

市府表示，之前也曾針對竹文街是否拓寬召開過說明會徵詢意見，居民反應如果拓寬會影響緊鄰的建築物，有將居民意見帶回考量，目前偏向改採其他道路系統，盡量不影響居民方式規畫中。

對於容積率獎勵，規畫單位表示，嘉義市土地造價比不上大都會的地價高，因此，這容積率的獎勵方式機率不高。

都市發展處長許懷群表示，都市更新還是要尊重居民的意見，後續後辦理類似說明會讓居民了解都市更新，因為每戶居民情形都不一樣，不能一概而論；嘉義市是阿里山出入門戶，以後規畫將朝商業、休閒、娛樂、餐飲等方向，並與文化新思路等重大規畫做整體配合。

有部分居民並沒有所有權、承租戶或其他因素需要安置，他表示，有關於安置部分，目前還在蒐集民眾的意願。

居民現場提問與都更相關問題。記者李宗祐／攝影
居民現場提問與都更相關問題。記者李宗祐／攝影
都市發展處長許懷群表示，目前蒐集居民相關意願為第一要務。記者李宗祐／攝影
都市發展處長許懷群表示，目前蒐集居民相關意願為第一要務。記者李宗祐／攝影
市府啟動嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫，在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更。記者李宗祐／攝影
市府啟動嘉義大車站西側地區第一期都市更新計畫，在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更。記者李宗祐／攝影
說明會現場發給居民問卷調查，以了解居民對都更的意願、需求。記者李宗祐／攝影
說明會現場發給居民問卷調查，以了解居民對都更的意願、需求。記者李宗祐／攝影

都更 嘉義 都市更新

延伸閱讀

杜蘇芮直撲台灣 台北捷運高架、平面段恐暫停營運

嘉義旅外同鄉後援會成立 賴清德：嘉義人挺「家己人」

新建嘉義鐵路高架火車站周末夜間道岔切換施工 部分列車延誤

嘉市北興「老市場」將消失 地方盼遷建轉型活化

相關新聞

因應鐵路高架後活化周邊 嘉義市府辦都更說明會

嘉義市區鐵路高架化工程一併更新車站周邊，市府啟動嘉義大車站西側地區第1期都更計畫，今再於玄武真宮空地辦說明會，居民參與踴...

輕颱杜蘇芮進逼 台南市超前部署 易淹水地區加強戒備

中央氣象局預報資料顯示，颱風杜蘇芮逐步進逼台灣，且有增強趨勢，預計周一、周二將有機會發布海上及陸上颱風警報。台南市府已動...

國旅大爆發！ 故宮南院50萬人次參觀 今年有望突破百萬

台灣疫情趨緩，夏季旅遊大爆發，不少家長帶著小孩到故宮博物院參觀，故宮南院今年已突破50萬人次參觀，年底前參觀人次有望突破...

雲林-台北1日遊 沒搭過高鐵的育幼院童美夢成真

「台北可以1日遊信不信？」對從來沒搭過高鐵的育幼院童，台北似乎遠在天邊，高鐵雲林站為一圓孩子的台北夢，今天免費招待雲林長...

甫收成杜蘇芮颱風恐襲台 台南大內酪梨農憂釀災

台南大內盛產酪梨進入產期，面對杜蘇芮颱風可能成為今年第一個侵台颱風，農民憂心說，酪梨屬淺根果樹，不耐雨水長期浸泡且正值結...

杜蘇芮颱風逼近 嘉義沿海養殖業者加固蚵棚避免損失

杜蘇芮颱風登陸機率高，目前持續逼近台灣。不少蚵農今早出海檢查蚵棚、採收牡蠣，盼減少災損。嘉義縣政府農業處呼籲，農漁民及海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦