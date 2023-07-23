因應鐵路高架後活化周邊 嘉義市府辦都更說明會

嘉義市區鐵路高架化工程一併更新車站周邊，市府啟動嘉義大車站西側地區第1期都更計畫，今再於玄武真宮空地辦說明會，居民參與踴躍，提出老木屋是否保存，且當地居民不少是弱勢，有些還沒有產權，恐怕無力負擔都更，未來無處去，有議員希望市府統計弱勢戶數，提前規畫。

嘉義市鐵路高架化工程朝2025年底通車目標前進，全新高架車站將在2026年完工，車站周邊都市機能、居住環境與景觀，將因應鐵路高架進行空間轉型與都市縫合，市府啟動嘉義大車站西側地區第1期都市更新計畫，與規畫團隊協助在地小澎湖、小副瀨、北港車頭居民，推動都更，上午10點在竹文街玄武真宮旁空地舉行說明會，並發問卷調查，居民頂著大太陽踴躍參與。

規畫單位說明，都更是在都市計畫範圍內，依據「都市更新條例」所定的程序，實施重建、整建或維護等措施，促進土地有計畫的再利用開發。並說明與市地重畫、區段征收不同。

問卷內容包括，是否所有權人、使用類別、住多久、租金、想修繕或重建、環境滿意度、交通停車空間、休閒公園、公安、公辦都更意願、都更後搬離或補貼、協助找屋或社會住宅等。市府預計8月底統計完成。

居民詢問區域內有些木造舊屋是否能夠保留？規畫單位表示，不止舊木屋連廟宇都會進行評估，如果需要保留會同相關單位研討。

居民問多少人、多少戶才能進行都更？規畫單位表示，要視範圍多大而定，如果自辦都更至少要7人以上，除了都更，危老重建也是居民可以考慮的方向。如果面積、人數夠，也可以先行都更，不必等到其他人一起辦理。

有居民指出，周邊道路都還沒有拓寬計畫，在沒有配套措施下如何配合都更？他也提出台北市曾給建商獎勵容積率方式讓居民不用負擔。

市府表示，之前也曾針對竹文街是否拓寬召開過說明會徵詢意見，居民反應如果拓寬會影響緊鄰的建築物，有將居民意見帶回考量，目前偏向改採其他道路系統，盡量不影響居民方式規畫中。

對於容積率獎勵，規畫單位表示，嘉義市土地造價比不上大都會的地價高，因此，這容積率的獎勵方式機率不高。

都市發展處長許懷群表示，都市更新還是要尊重居民的意見，後續後辦理類似說明會讓居民了解都市更新，因為每戶居民情形都不一樣，不能一概而論；嘉義市是阿里山出入門戶，以後規畫將朝商業、休閒、娛樂、餐飲等方向，並與文化新思路等重大規畫做整體配合。