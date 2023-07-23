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台南廟宇擲筊請迷你虎爺 比杯纏鬥到第2輪才分高下

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動，部分信眾把之前請到的迷你虎爺帶回祖廟過聖誕。記者鄭惠仁／攝影
台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動，部分信眾把之前請到的迷你虎爺帶回祖廟過聖誕。記者鄭惠仁／攝影

台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動，共有160餘人參加，有信眾專程從台北來參加活動，希望請到虎爺，保佑事業順利、家庭平安喜樂。經一番比試，最多8筊杯，但第8名有7人同杯，經兩輪比杯才分出高下。

祀典興濟宮表示，「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動邁入第11年，剛辦活動時，只要連擲3筊杯就可請走迷你虎爺，由於數量有限，等於是先擲筊的人有利，後面也請虎爺的人根本沒有機會。後來更改規定，先報名，然後依照當年的小虎爺數量，比筊杯數來決定勝負，如有8尊迷你虎爺，前8名獲得。而迷你虎爺的數量，在前一年擲筊請示虎爺決定。

祀典興濟宮指出，每年的迷你虎爺的數量都不多，最多僅有10尊，今年是8尊，已照往年的擲筊杯數，若想得到迷你虎爺，至少要連續3筊杯才有機會，今年排第1號的信眾，就連續擲6個茭杯，高興得合不攏嘴。報名的信眾中，不少是去年參加活動，但沒有請到迷你虎爺，今年再來參加。

今天上午，祀典興濟宮就熱鬧不已，舉辦祝壽活動，也吸引許多信眾來參拜，中午12點半開始擲筊杯，不少小朋友參加。而許多之前請得迷你虎爺的信眾也帶著小虎爺回祖廟上香，小虎爺的神轎也各有特色，有信眾以迷你搖搖床當神轎，也有信眾以花束當神轎，相當有意思；有些信眾精心製作神轎，搭配迷你虎爺超萌。

比賽結果，擲得最多杯的是7杯，第8名有7人都是2杯，經第一輪比杯，有3人同杯，再比第二輪，才分出高下，由擲3筊杯的人勝出，欣喜請到迷你虎爺。

台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動，部分信眾把之前請到的迷你虎爺帶回祖廟過聖誕。記者鄭惠仁／攝影
台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動，部分信眾把之前請到的迷你虎爺帶回祖廟過聖誕。記者鄭惠仁／攝影
台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動。記者鄭惠仁／攝影
台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動。記者鄭惠仁／攝影
台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動。記者鄭惠仁／攝影
台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動。記者鄭惠仁／攝影
台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動。記者鄭惠仁／攝影
台南祀典興濟宮下壇將軍虎爺今天聖誕，下午舉行「乞虎祈福」擲筊請迷你虎爺活動。記者鄭惠仁／攝影

神轎 台南

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