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虎爺生日建國市場祭365炸雞桶 攤商：求財有訣竅
今天農曆6月6日「虎爺」生日，民間信仰虎爺可求財避厄，台中建國市場福德祠今年拜虎爺，特別祭出365份炸雞桶全家餐，擺在桌上相當壯觀。建國市場公關組長蔡官典說，福德祠的虎爺傳有清乾嘉慶君封官，是「金虎爺」，吃熟食，特愛雞腿等。攤商說，生意人必拜虎爺，每年挖空心思表誠意。
拜虎爺可求財、避厄，但很多人不懂怎麼拜？蔡官典說，建國市場福德祠的金虎爺是經皇帝封官的「天虎」，坐在案上，只能祭拜熟食，如雞腿、蛋糕等。一般在案下的是「地虎」，可拜生雞蛋等生食為主。
建國市場是台中市最大的公有零售市場，攤商出錢一起買炸雞桶，365份炸雞桶讓虎爺飽餐一年，也讓攤商整年365天都賺錢。
攤商說，每年虎爺生日，民眾也可以來求財，廟方在案桌上放有大小硬幣，象徵大錢咬小錢，很受歡迎。
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