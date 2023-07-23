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虎爺生日建國市場祭365炸雞桶 攤商：求財有訣竅

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
建國市場福德祠的虎爺是生意人求財必拜，與一般地虎不同，須拜熟食。圖／建國市場提供
建國市場福德祠的虎爺是生意人求財必拜，與一般地虎不同，須拜熟食。圖／建國市場提供

今天農曆6月6日「虎爺」生日民間信仰虎爺可求財避厄，台中建國市場福德祠今年拜虎爺，特別祭出365份炸雞桶全家餐，擺在桌上相當壯觀。建國市場公關組長蔡官典說，福德祠的虎爺傳有清乾嘉慶君封官，是「金虎爺」，吃熟食，特愛雞腿等。攤商說，生意人必拜虎爺，每年挖空心思表誠意。

拜虎爺可求財、避厄，但很多人不懂怎麼拜？蔡官典說，建國市場福德祠的金虎爺是經皇帝封官的「天虎」，坐在案上，只能祭拜熟食，如雞腿、蛋糕等。一般在案下的是「地虎」，可拜生雞蛋等生食為主。

建國市場是台中市最大的公有零售市場，攤商出錢一起買炸雞桶，365份炸雞桶讓虎爺飽餐一年，也讓攤商整年365天都賺錢。

攤商說，每年虎爺生日，民眾也可以來求財，廟方在案桌上放有大小硬幣，象徵大錢咬小錢，很受歡迎。

6月6日建國市場福德祠舉辦虎爺生日祭，虎爺是生意人求財必拜，與一般地虎不同，須拜熟食，攤商端出365份炸雞桶全家餐，相當壯觀 。圖／建國市場提供
6月6日建國市場福德祠舉辦虎爺生日祭，虎爺是生意人求財必拜，與一般地虎不同，須拜熟食，攤商端出365份炸雞桶全家餐，相當壯觀 。圖／建國市場提供

生日 雞腿 民間信仰

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