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國民黨全代會台中立委一選區人選未定 劉燈鐘：參選到底

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
爭取國民黨提名參選台中市第1選區立委的劉燈鐘，在選區已掛競選看板。記者游振昇／攝影
爭取國民黨提名參選台中市第1選區立委的劉燈鐘，在選區已掛競選看板。記者游振昇／攝影

國民黨今天開全代會，仍未公布是否提名唯一登記要參選台中市第一選區立委的劉燈鐘，劉燈鐘最近勤走地方，也掛上選舉看板，他今天強調，不論是否被提名，一定參選到底，不負鄉親所託。

劉燈鐘今天受訪時表示，他至今仍未接到國民黨中央或地方黨部訊息，是否提名他參選中一選區立委，但不論是否提名，他一定參選到底，他說自己是清水出生長大，最了解台中海鄉居民所需，他持續走訪基層，說明自己參選政見和理念，全力以赴，他說到9月登記成候選人前，他都是平常心，但會參選到底。

國民黨今天召開全代會，未確定台中市第一選區是否提名唯一登記參選的劉燈鐘，地方更傳出國民黨可能傾向藍白合，禮讓民眾黨參選人前立委蔡壁如，一起和基層實力強的民進黨立法院副院長蔡其昌選。

2024大選 立委選舉

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