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楊逵文學紀念館外舞台危機四伏 新化區公所將全面重建

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
新化區長吳金喜表示，會再加強安全警示。區公所以及地方民代已向市府文化局爭取經費將全面重建，會以耐用性、堅固性為材質主要訴求，確保舞台能長期使用。記者李文德／攝影
新化區長吳金喜表示，會再加強安全警示。區公所以及地方民代已向市府文化局爭取經費將全面重建，會以耐用性、堅固性為材質主要訴求，確保舞台能長期使用。記者李文德／攝影

台南新化區楊逵文學紀念館2005年正式落成啟用至今已經18年，館內展示楊逵文物、史料、圖像等，記錄他生平故事。不過近來有民眾發現，館前右側的舞台，可能因年久損壞的緣故而放三角錐以示停用。不過已經有兩個多月未見修復工作，讓居民覺得可惜。新化區公所表示，將向市府文化局爭取經費，重建舞台。

民眾表示，紀念館旁的木板舞台，偶爾假日活動時就有一些團體會在上方表演。可是已經看到舞台已經停用兩個多月，標明「舞台部分木板破損，為安全考量，暫停開放使用」卻沒看到修繕工程，覺得有點可惜。

除了暫停使用讓民眾覺得美中不足外，因舞台只放置三角錐及公告，也讓民眾擔憂若有沒注意的遊客還是執意通行，後續造成的危險問題恐不堪設想，也拋出建議，針對標示能夠更加清楚。

新化區長吳金喜表示，安全標示部分會再加強警示，確保民眾們能夠看見此地的危險性；而因木板舞台經過風吹雨淋，木板已出損毀。區公所以及地方民代也和市府會勘過後，已向文化局爭取經費一同針對舞台進行全面的重建，將會以耐用性、堅固性為材質主要訴求，確保重建後的舞台能夠長期使用。

民眾表示紀念館旁的木板舞台，已停用兩個多月，雖放置三角柱和公告卻沒看到修繕工程，覺得可惜。記者李文德／攝影
民眾表示紀念館旁的木板舞台，已停用兩個多月，雖放置三角柱和公告卻沒看到修繕工程，覺得可惜。記者李文德／攝影
楊逵文學紀念館2005年正式落成啟用至今已經18年，館內展示楊逵文物、史料、圖像等，記錄他生平故事。記者李文德／攝影
楊逵文學紀念館2005年正式落成啟用至今已經18年，館內展示楊逵文物、史料、圖像等，記錄他生平故事。記者李文德／攝影

文化局 楊逵 紀念館

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