雲林-台北1日遊 沒搭過高鐵的育幼院童美夢成真

「台北可以1日遊信不信？」對從來沒搭過高鐵的育幼院童，台北似乎遠在天邊，高鐵雲林站為一圓孩子的台北夢，今天免費招待雲林長愛園育幼院50名社工、院童展開台北1日遊高鐵之旅，小朋友喜出望外，站在月台看列車進站，開心地笑說高鐵長得像飛機。

雲林縣長愛家園育幼院師生，今天在高鐵雲林站安排下，首次搭上高鐵，展開他們期待已久的台北1日遊。高鐵雲林站副站長黃若梅送小朋友搭車，並簡介雲林站的建築特色，希望帶給大家一趟快速、平穩又舒適的高鐵旅程。

育幼院長吳文輝感謝高鐵公司的熱心接待，讓從未搭過高鐵的院童圓夢，走出育幼院看看更遠的世界，認識台灣之美。前幾天獲知高鐵將招待幼童到台北旅行，開心又期待，有小朋友還興奮得晚上睡不著，滿心等待今天到來。

一早，50名師生抵高鐵雲林站，登上月台看到列車進站，第一次踏上高鐵之旅，小朋友喜悅全寫在臉上，院方也安排搭捷運暢遊台北動物園、士林官邸等景點，難得一起出遊玩樂，師生感受滿滿的幸福。