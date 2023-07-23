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杜蘇芮颱風逼近 嘉義沿海養殖業者加固蚵棚避免損失

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
杜蘇芮颱風逼近，縣府呼籲蚵農採收牡蠣、加固蚵棚避免損失。圖／讀者提供
杜蘇芮颱風逼近，縣府呼籲蚵農採收牡蠣、加固蚵棚避免損失。圖／讀者提供

杜蘇芮颱風登陸機率高，目前持續逼近台灣。不少蚵農今早出海檢查蚵棚、採收牡蠣，盼減少災損。嘉義縣政府農業處呼籲，農漁民及海上作業船隻，應隨時注意颱風動態並提早因應，將天災損失降至最低。

嘉義沿海養殖業者今天巡視塭堤和排水路，也檢查備用水閘門、發電機功能，避免魚塭滿溢魚蝦流失；東石、布袋蚵農一早檢查蚵棚，加固避免遭颱風摧殘，也將部分已成熟的牡蠣先採收上岸，剩餘的牡蠣再看天氣應變採收。

養殖業者表示，颱風的外圍環流對魚塭影響不容小覷，豪大雨會影響水中鹽度、酸鹼值，要隨時控制水質，避免魚蝦、蛤蜊因水質改變而暴斃，已準備好抽水機應變，預防養殖魚塭水漫溢及潰堤，盼將災害降至最低。

縣府農業處指出，山區也要加強警戒，包括果樹加強抗風支柱，盡速採收成熟水果；另，正值發育期的果樹及瓜果類蔬菜，要加強果園排水架設，做好支柱防護、加強枝條固定，避免果樹挺不過強風暴雨沖刷被吹倒。

此外，花卉農民應檢查排水設施、加深縱橫水溝，維持雨水排放暢通，也要注意塑膠布網室是否破損，如有破損應及早維修，正值產期的花卉要移入室內或加強覆蓋，並加強固定綠植栽樹木支柱及修剪枝條。

杜蘇芮颱風逼近，嘉義沿海養殖業者採收牡蠣、加固蚵棚避免損失。圖／讀者提供
杜蘇芮颱風逼近，嘉義沿海養殖業者採收牡蠣、加固蚵棚避免損失。圖／讀者提供

杜蘇芮颱風 牡蠣 災損

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