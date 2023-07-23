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曾為極限玩家喜愛之地 新化極限運動場暫時關閉

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
新化極限運動場2005年成立，當時為全國第二座極限運動場，提供攀岩、單車、直排輪等場地設施，供玩家使用。記者李文德／攝影
新化極限運動場2005年成立，當時為全國第二座極限運動場，提供攀岩、單車、直排輪等場地設施，供玩家使用。記者李文德／攝影

台南新化極限運動場2005年成立，當時為全國第二個極限運動專屬用地。不過現在因設備老舊，破損不堪。區公所暫時將場地關閉，預計下個月將完成安全鑑定報告，以供後續改善工程進行。

新化極限運動場包含攀岩、滑板、越野單車甚至是直排輪專用場地，而其場地上方的鋼骨設計，更有大型恐龍背脊的意象，當初場地設備新穎，深受極限運動玩家喜愛。

不過建立至今已經18年，內部設施已老舊不堪使用，甚至運動場上方的鋼架更是公所擔心的問題，是否會造成危險，有待專業鑑定人士判斷。

新化區長吳金喜表示，為確保民眾的安危，已在2月開始，將極限運動場暫時關閉。市府體育局也補助經費，讓公所能安全鑑定。

市府體育局長陳良乾說，已經委託專業的技師執行安全鑑定，預估8月底就能完成整體結構安全鑑定報告。關於運動設施的部分，未來如何活化，會邀請各界關心人士一同討論。

新化極限運動場上方的鋼甲有如大型恐龍的背脊，成立當時更是創造話題。記者李文德／攝影
新化極限運動場上方的鋼甲有如大型恐龍的背脊，成立當時更是創造話題。記者李文德／攝影
新化極限運動場2005年成立，當時為全國第二座極限運動場，提供攀岩、單車、直排輪等場地設施，供玩家使用。記者李文德／攝影
新化極限運動場2005年成立，當時為全國第二座極限運動場，提供攀岩、單車、直排輪等場地設施，供玩家使用。記者李文德／攝影

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