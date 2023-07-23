雲林古坑有機農產合作社 減碳做公益

雲林縣古坑有機農業生產合作社是國內首間成立全有機民間組織，合作社昨天下午在綠色隧道旁舉辦公益拍賣會，農糧署長胡忠一化身「拍賣員」，吸引不少人「出價」，喊價熱絡，所得4萬6000元捐華山基金會，提高農產品能見度兼做公益。

台灣2018年通過有機農業促進法，政府積極推動，鼓勵農民栽種，古坑有機農業合作社整合產銷鏈，輔導慣行農友轉型、申請有機驗證，也以契作、計畫生產方式確保穩定供貨，栽種玉米筍、段木香菇等特定作物。

胡忠一說，統計至6月，全國通過有機、友善驗證面積2萬273公頃，占全國耕地2.57％，居亞洲第1名，媒合全台500家有機餐廳、綠色餐廳選用有機食材，上架連鎖超市及量販店等通路，假日辦有機農民市場。

另，與美國、加拿大、日本、澳洲、紐西蘭、印度、巴拉圭等7國簽訂有機同等性協議，出口國產有機農產品，也輔導加工，升級為六級化產業、營造生態環境教育等，建構永續糧食系統。

胡忠一及立委劉建國、古坑鄉長林慧如、議員張庭綺等擔任拍賣員，叫賣即食玉米筍、段木香菇及醬油等數十項有機農產，蜂蜜業者加碼送出價者每人1盒蜂蜜喉糖，1小時拍賣，民眾喊價此起彼落，產品搶購一空，所得總計4萬6000元。

劉建國說，有機農業不用農藥、化肥，減少排碳，拍賣會直接與消費者對話，提升信心，所得捐華山基金會，大家友善土地、照顧弱勢心意，回饋全國社區天使站，照顧3萬多名失能、失智及失依高齡長者。