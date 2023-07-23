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手握針線 9旬毛衣奶奶辭世

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林報導
90歲「毛衣奶奶」薛羅紗日前離世，家人發現她時，她正在織毛衣，手中還握著針線。圖／蘇俊豪提供
90歲「毛衣奶奶」薛羅紗日前離世，家人發現她時，她正在織毛衣，手中還握著針線。圖／蘇俊豪提供

90歲「毛衣奶奶」薛羅紗自小練就一身裁縫好手藝，因不忍偏鄉孩童在嚴冬時無毛衣可穿，總一針一線親手織毛衣送愛到偏鄉，58年來已送超過2千件毛衣，日前老奶奶被發現坐在椅上安詳離世，手中竟還拿著針線在織毛衣。家人不捨地表示，要為她完成遺願，繼續把愛傳送到偏鄉。

薛羅紗是金門人，母親是裁縫師，從小耳濡目染練就一雙巧手，後來定居台北，為照顧冬季沒有暖和衣服可穿的偏鄉孩童，30多歲起就利用閒暇織毛衣，送給有需要的孩童。

前草嶺村長、台灣繪本美術館館長蘇俊豪說，每年毛衣奶奶會請友人代送毛衣給偏鄉孩童，921大地震後，老奶奶會透過他把毛衣送給草嶺及雲林偏鄉孩童，老奶奶若與他碰面還會追問「毛衣送了嗎？」「孩子都收到了嗎？」

蘇俊豪說，毛衣奶奶送過的毛衣從南到北，連花東及離島金門、馬祖都有她溫暖的愛，累計至今超過2千件。由於織毛衣需要眼力與專注力，老奶奶年邁之後有時會漏針，速度也變慢，家人曾苦勸不要再織，但她僅回「不能讓孩子受凍，要織到織不動」。

過去老奶奶每年會在耶誕節前夕把織好的毛衣分批送出，日前接獲家人通知已在7月11日離世，當時手中就握著織到一半的毛衣與針線，安詳地就像睡著了。蘇俊豪表示，老奶奶今年預定送出百件毛衣，至今已完成128件，還有2件半成品由女兒接手完成。

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