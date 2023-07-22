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台南登革熱延燒 主疫區兵仔市場篩檢3天250人僅1陽性
台南市登革熱疫情爆發至今累積病例484例，今天新增33例分布狀況永康區最多達18例，不過疫情中心熱區永康大兵仔市場經過連日密集防堵。過去三天在市場旁勝利里活動中心到今天下午總共篩檢254人，只有一人確認陽性，里長楊遠波、進駐里辦公處緊張多日的市場處參與人員都鬆了一口氣。
不過里長楊遠波表示，雖然最近持續清理消毒，持續篩檢確認陽性的民眾非常少，顯示發揮阻止疫情從兵仔市場擴散效果。但是每天都能夠在市場周遭民眾住處發現病媒蚊與孑孓，即使全面加強清除孳生源與噴藥，前天市長黃偉哲ㄧ來視察的時候還是有找到孑孓，可見還是不斷有漏網之魚，民眾的危機意識還是需要加強。
勝利里辦公處連續三天篩檢登革熱病例，下午衛生局統計大兵仔市與勝利里活動中心擴大採檢站20日採檢25人、21日135人、今天22日94人合計254人，只有一人陽性，衛生局將繼續追蹤。
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