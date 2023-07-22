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台南登革熱延燒 主疫區兵仔市場篩檢3天250人僅1陽性

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南登革熱延燒，台南市政府市場處及勝利里長辦公處人員持續在主疫區兵仔市場周遭提醒民眾清除孳生源。圖／勝利里長楊遠波提供
台南登革熱延燒，台南市政府市場處及勝利里長辦公處人員持續在主疫區兵仔市場周遭提醒民眾清除孳生源。圖／勝利里長楊遠波提供

台南市登革熱疫情爆發至今累積病例484例，今天新增33例分布狀況永康區最多達18例，不過疫情中心熱區永康大兵仔市場經過連日密集防堵。過去三天在市場旁勝利里活動中心到今天下午總共篩檢254人，只有一人確認陽性，里長楊遠波、進駐里辦公處緊張多日的市場處參與人員都鬆了一口氣。

不過里長楊遠波表示，雖然最近持續清理消毒，持續篩檢確認陽性的民眾非常少，顯示發揮阻止疫情從兵仔市場擴散效果。但是每天都能夠在市場周遭民眾住處發現病媒蚊與孑孓，即使全面加強清除孳生源與噴藥，前天市長黃偉哲ㄧ來視察的時候還是有找到孑孓，可見還是不斷有漏網之魚，民眾的危機意識還是需要加強。

勝利里辦公處連續三天篩檢登革熱病例，下午衛生局統計大兵仔市與勝利里活動中心擴大採檢站20日採檢25人、21日135人、今天22日94人合計254人，只有一人陽性，衛生局將繼續追蹤。

台南登革熱延燒，主疫區兵仔市場周遭持續清理孳生源噴藥殺病媒蚊幼蟲。圖／市場處人員提供
台南登革熱延燒，主疫區兵仔市場周遭持續清理孳生源噴藥殺病媒蚊幼蟲。圖／市場處人員提供
台南登革熱延燒，主疫區兵仔市場周遭持續清理孳生源噴藥殺病媒蚊幼蟲。圖／市場處人員提供
台南登革熱延燒，主疫區兵仔市場周遭持續清理孳生源噴藥殺病媒蚊幼蟲。圖／市場處人員提供
台南登革熱延燒，主疫區兵仔市場篩檢3天250人，出乎意料僅1人陽性。記者周宗禎／攝影
台南登革熱延燒，主疫區兵仔市場篩檢3天250人，出乎意料僅1人陽性。記者周宗禎／攝影
台南登革熱延燒，主疫區兵仔市場周遭持續清理孳生源噴藥殺病媒蚊幼蟲。圖／勝利里長楊遠波提供
台南登革熱延燒，主疫區兵仔市場周遭持續清理孳生源噴藥殺病媒蚊幼蟲。圖／勝利里長楊遠波提供

衛生局 疫情 登革熱 台南 黃偉哲

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