台江大廟興學夏日博覽會 300公民樂手禮謝大道公

一年一度的台江大廟興學夏日「教與學」博覽會，大廟興學全體師生齊聚海尾朝皇宮，300多位公民樂手，以音樂舞蹈禮謝海尾大道公，祝禱大家平安健康。

今天除了村廟樂團二胡笛子、薩克斯風及吉他烏克麗麗之外，還有老中青三代合組的「啾啾合唱團」首度在朝皇宮演唱，同時大家來跳舞班也以台江十六寮故事編創「江舞海」，以現代舞融入台江十六寮歌謠，精彩表演，十分感人。

社大台江分校表示，非常感謝大廟興學全體師生、志工共同參與，一起以公民學習的藝術美學，營造台江學習型社區，特別是海尾朝皇宮以前是海尾社區學習中心、也是社會參與的公茨，今天台江大廟興學夏日「教與學」博覽會，全體師生齊聚海尾朝皇宮，以音樂舞蹈來禮謝海尾大道公，祝禱大家平安健康，希望大家重回村廟，一起來效法大道公「終身學習、社會參與、孝親行道」精神。

海東國小校長柯禧慧表示，今天花草拓染課程，將植物獨特的顏色敲染在棉布上，做成居家時用的用品，如桌巾、抱枕等，還有台江版畫創作，將刺桐夫妻樹刻成版畫很美麗，鼓勵大家認識台江，成為台江的藝術家。

個性書法周四班賈益惠學員指出，書法班同學在現場讓大家體驗書寫「善語」扇子，希望讓更多民眾一起來參加大廟興學。

村廟樂團洞蕭班翁義翔學員則說，能夠在下班後來大廟上課學習，覺得心情很舒壓，讓自己心情比較開朗；大道公二胡班學員李佳霖也表示，很高興參加大廟興學，瞭解到國樂合奏與合作的重要性，今天來海尾朝皇宮參加大廟興學博覽會，禮謝大道公的神恩，也讓更多鄉親一起同樂，謝謝李明鄉老師用心教導，讓大家的琴藝越來越精進。