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台南也有風箏節！「空中侏儸紀」吸目光 逾20種恐龍造型飛上天
台南也有風箏節，台鹽公司與亞洲國際風箏聯合會首度合作，在七股鹽山舉辦「空中侏儸紀」風箏嘉年華活動，五顏六色、超過20種恐龍造型風箏在空中翱翔，吸引遊客目光，今年試水溫，若評價不錯，未來將結合南市府「將軍吼」音樂節等活動，讓沿海夏季帶狀旅遊更多元。
這次的風箏嘉年華為期2天，以恐龍為主題，特別從紐西蘭空運25公尺長、造價約30萬元的飛龍風箏，還有擬真暴龍風箏、Q版三角龍風箏，以及德國設計師Rolf縫製，逾2000片風箏布組成的飛天龍風箏。
負責施放風箏的工作人員說，七股鹽山腹地廣大，距離海邊有一定距離，風勢較小，過午後有上昇氣流，領頭的風箏到達高點後，大型風箏再一一掛上，漸次升空，隨風飄揚，周邊區域都可觀賞，也可爬上鹽山遠眺，各有特色。
這次升空的風箏除了恐龍，還有鯨魚、老鷹、蜜蜂、冰淇淋等造型，配上晴朗的天空，把七股鹽山點綴的多采多姿。
台鹽公司首度在暑期舉辦風箏嘉年華，活動期間與「將軍吼」夏日音樂節重疊，可串連七股、將軍、北門等地旅遊路線，未來也打算與雲嘉南濱海國家風景區管理處合作，讓沿海帶狀旅遊更加多元。
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