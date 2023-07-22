台南登革熱疫情嚴峻 環保機關周末10區大清消

台南登革熱疫嚴峻，為加強民眾防疫意識，環保機關周末一連兩天，結合仁德、東區、永康等10區有傳出病例的區公所，進行防疫清潔日孳清，預計動員355人次，針對工地、空屋、空地、市場、公園、古蹟及校園等高風險場域，清除孳生源及積水容器的工作，並進行確診個案居住地或活動地區化學清消，若查獲陽性孳生源將逕行舉發，無勸導改善期，嚴格落實各項防治措施，面對嚴峻的登革熱疫情，務求落實防疫無死角。

環保署表示，從今年6月13日台南市出現首例本土確診個案後，台南市環保局即建立登革熱清消防火牆，截至7月19日持續動員仁德、東區等13區清潔隊1351人次、化學清消531萬平方公尺，清運廢棄物45.31公噸，清除積水容器數3972、投藥數4039處、並累計查獲告發196處陽性孳生源，強力圍堵熱區仁德區及東區，切斷病媒蚊傳染鏈。

環保署說，為防止登革熱疫情傳播，環保署配合地方政府強力稽查登革熱病媒蚊孳生源，環保署南區環境管理中心自6月28日起啟動「全國登革熱（含茲卡病毒）病媒蚊孳生源清除複式動員計畫」，配合臺南市環保局鎖定高風險疫情熱區，包含工地、市場、舊社區巷道等，混合編組執行強力稽查，迄今環保署已動員65車組145人力、巡檢4098戶、143處空地、20處工地、清除積水容器數339、投藥數208處、並累計查獲告發50處陽性孳生源；一經查獲登革熱孳生源，將依廢棄物清理法開罰，最高可罰6000元罰鍰。

環保署表示，登革熱防治最重要的是「巡、倒、清、刷」，近日南部地區仍持續間歇降雨，雨後容易積水卻常被忽略的地方像是屋頂排水側溝、花盆底盤、瓶罐容器等環境，又如家裡的花瓶、飲水機水盤、水塔、冰箱除霜底盤等，日曬高溫的積水環境最適合病媒蚊迅速孳生，積水容器要勤換水刷洗，避免病媒蚊蟲卵附著，不常用的容器也記得要正確倒置，貫徹孳生源清除，消滅病媒蚊，才能杜絕登革熱蔓延，有效控制疫情。