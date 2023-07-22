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不只燈會聞名！普濟殿逾百件文物大公開 「潘麗水門神」超吸睛

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南普濟殿成立普濟殿文物館，展出最具代表性的六扇門潘麗水門神。圖／讀者提供
台南普濟殿成立普濟殿文物館，展出最具代表性的六扇門潘麗水門神。圖／讀者提供

台灣十大燈會之一「台南普濟殿燈會」，不只燈會聞名，普濟殿更是全國最早王爺廟，創建於1668年，廟方典藏無數珍貴文物，成立普濟殿文物館，今天上午開幕，開箱上百件珍貴文物開放外界參觀，其中最具代表性之一的六扇門潘麗水門神，一打開文物館就能欣賞大師作品，相當吸睛。

文化局指出，以普濟燈會聞名世界的普濟殿，不僅帶動藝文社造發展的區域振興，更對國寶級文物保存不遺餘力。去年廟方參與百廟門修復計畫時，將原中西區老人會所重新規畫成普濟殿文物館，以恆溫空間妥善保存文物，今天揭幕並特別展示修復完工的潘麗水1978年門神之作。

普濟文史研究協會表示，這次展出潘麗水大師作品、經由TSJ團隊修復完工的六扇門分別是明間二扇武將秦叔寶、尉遲恭；次間四扇分別為：三多、多福、簪花、晉爵等四位文官。武將儀態大氣磅礴、文官姿態靈動，諸神祇畫工繁複，服飾紋樣華美，並有麗水師落款於尉遲恭箭袋。

此外，有別於門神常見朱紅底色，此組門神採用特殊之暗紫漆料作底，畫面明暗對比度提高，人物主體更顯清晰，美感、力度兼具，可視為麗水師70年代末精湛巔峰之作

除了潘麗水六扇門神，館內還有諸多逾200年的文物，其中1835年龍紋雙耳爐石雕歷史最悠久，還有千歲爺三足圓爐瓷器、曾遭人賣掉的籤詩木刻版模木器，後來主委王西村又輾轉花錢買回等，文化局表示，盼透過普濟殿拋磚引玉，引起更多人正是文物保存的重要性，也讓民眾得以透過實務深入了解並重建在地歷史、世代流傳。

全國最早王爺廟台南普濟殿成立普濟殿文物館，開箱上百件百年文物讓外界參觀。圖／台南市文化局提供
全國最早王爺廟台南普濟殿成立普濟殿文物館，開箱上百件百年文物讓外界參觀。圖／台南市文化局提供
台南普濟殿成立普濟殿文物館，展出上百件珍貴文物。圖／讀者提供
台南普濟殿成立普濟殿文物館，展出上百件珍貴文物。圖／讀者提供

文物 燈會 文化局 國寶 台南

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