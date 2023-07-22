垃圾瀑布掰了！嘉義梅山圳南百村民頂烈日 狂清10噸垃圾

嘉縣梅山鄉圳南村位處偏遠山區，一周僅收運垃圾2天，導致爆量溢出成垃圾瀑布，為改善村里髒亂處，嘉縣府今年推動村里清潔大作戰，今早縣長翁章梁、梅山鄉長林俊謀及圳南村長江瑞淵號召150名村民挽袖「大拚掃」，6公里村落道路，最終清出近10公噸垃圾廢棄物。

圳南村因位處山區，一周只收運垃圾2天，垃圾暫存點常見垃圾溢出，部分村民又將品質差的農產品、廚餘或大型廢棄家具丟棄路邊，成垃圾堆積熱點，常滿溢出如垃圾瀑布，造成環境髒亂現象。

翁章梁表示，近期山區多雨易積水，加上登革熱疫情日趨嚴重，今天把清除積水列為第一優先，不讓蚊蟲有孳生機會；參與民眾表示，天氣真的很熱！但大家為了村內乾淨還是頂烈日清掃，看到街道變乾淨辛苦都值得了。

梅山鄉長林俊謀說，今天主要針對積水容器、農業廢棄物及垃圾瀑布加強清理，環保局也派回收車支援清運，經150名鄉親的努力打掃，村內煥然一新。

嘉縣環保局表示，今年推動村里清潔大作戰，讓全縣18鄉鎮市每月針對至少一個村里全面打掃，截至今天已與131個村里合作，動員134隊環保志工，參與人數達4761人。

共計清除全縣髒亂點225處，總清出約154公噸的垃圾，預計在今年底前完成全縣216個村里清掃目標，在推動的2年內完成357個村里全面大清掃。