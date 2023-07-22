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過世前一刻還在織毛衣 九旬「毛衣奶奶」遺願由家人完成

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
90歲「毛衣奶奶」薛羅紗日前離世，家人發現她時，她正在織毛衣，手中還握著針線。圖／蘇俊豪提供
90歲「毛衣奶奶」薛羅紗日前離世，家人發現她時，她正在織毛衣，手中還握著針線。圖／蘇俊豪提供

90歲「毛衣奶奶」薛羅紗受母親影響，練就一身裁縫好手藝，每年請託友人代送手織毛衣給偏鄉孩童穿暖，921大地震後，她隨家人到雲林縣古坑鄉草嶺賑災，從那之後，每年耶誕節前夕都會送毛衣至當地，日前她正在織最後2件毛衣時睡著了，安靜祥和的離開，家人表示，會替她完成遺願，把愛送到偏鄉。

薛羅紗是金門人，她的母親是裁縫師，從小耳濡目染下，也造就一雙巧手，後來定居台北，由於過去深刻感受冬季的寒風刺骨，為了照顧沒有暖和衣服穿的偏鄉孩童，30多歲開始，她會利用空閒時間織毛衣，一針一線都編進了滿滿心意。

前草嶺村長、台灣繪本美術館館長蘇俊豪回憶，薛羅紗因921賑災與草嶺結緣，之後每年都透過他代送毛衣給當地孩子，多年來已送出超過30件，只要有機會見上一面，還會追問「毛衣送了嗎？」「孩子都收到了嗎？」心繫偏鄉，令人感動。

蘇俊豪與薛羅紗是忘年之交，他也替她記著，長達58年的「毛衣情」曾經送過哪些地方，包括古坑草嶺、南投中寮、仁愛，桃園大溪、復興，花蓮新城、玉里，台東金鋒、長濱，屏東泰武、瑪家，嘉義阿里山來吉、好茶、番路，新竹、竹東，及澎湖、金門等地，累計逾2000件。

織毛衣需要眼力與專注力，薛羅紗因為高齡，有時會漏針，速度也變慢，家人曾苦勸不要再織，但她仍堅持要做，有空就會坐在椅子上，開始穿線編織，有時坐上一整天，都沒離開過椅子，蘇俊豪說，她曾經說過「不能讓孩子挨冷受凍」，只要有能力，就會織到無力才停手，女兒後來退休也加入幫忙。

蘇俊豪說，薛奶奶織的毛衣，會在每年的耶誕節前夕分批送出，此時正是她織毛衣的時候，日前接獲薛的家人通知，她已在7月11日辭世，當時手上就握著織到一半的毛衣與針線，安祥地就像睡著了，雖然不捨，但也約定好要為她完成最後一步。

薛羅紗與女兒，今年預定送出百件毛衣，至今已完成128件，還有2件半成品會由女兒接手完成，並於耶誕節前夕如期送出，圓滿薛羅紗的心願。

「毛衣奶奶」薛羅紗因921大地震到雲林縣古坑鄉草嶺賑災，與當地結下緣份，23年來送了數十件毛衣給孩童。圖／蘇俊豪提供
「毛衣奶奶」薛羅紗因921大地震到雲林縣古坑鄉草嶺賑災，與當地結下緣份，23年來送了數十件毛衣給孩童。圖／蘇俊豪提供
雲林縣古坑鄉前草嶺村長蘇俊豪（右三）每年都會代表薛羅紗送毛衣給當地孩童。圖／蘇俊豪提供
雲林縣古坑鄉前草嶺村長蘇俊豪（右三）每年都會代表薛羅紗送毛衣給當地孩童。圖／蘇俊豪提供
雲林縣古坑鄉前草嶺村長蘇俊豪（左）與「毛衣奶奶」薛羅紗（右）是忘年之交，不僅幫忙代送毛衣給偏鄉童，也替她記著送過哪些地方。圖／蘇俊豪提供
雲林縣古坑鄉前草嶺村長蘇俊豪（左）與「毛衣奶奶」薛羅紗（右）是忘年之交，不僅幫忙代送毛衣給偏鄉童，也替她記著送過哪些地方。圖／蘇俊豪提供

偏鄉 家人 草嶺

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